Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове - мобилни приложения на помощ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Мобилни приложения ще помагат на хората в едномесечния период през януари, когато в магазините ще може да се плаща в брой както с левове, така и с евро.

Най-голямото притеснение сред клиентите е какво ресто ще получат в единната европейска валута, когато плащат с левове.

В същото време търговците са обезпокоени дали ще имат достатъчно налични евробанкноти и дали самите те няма да допускат грешки при превалутирането на рестото.

Притесненията около сметките карат Красимир Киряков от Бургас да създаде онлайн калкулатор в помощ на гражданите, след като самият той се притеснява дали няма да бъде подведен при връщане на ресто в евро, когато плаща с левове.

Сайтът ”restoeu.online” е напълно безплатен и можете да влезете бързо и лесно от телефона, без излишни реклами“.

