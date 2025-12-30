Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса, решени за 5 минути

Три ключови въпроса, решени само в рамките на пет минути - така според Доналд Тръмп е протекла срещата му с израелския премиер Бенямин Нетаняху, макар да не уточни кои точно са въпросите, които двамата са обсъдили.

Американският президент изрази надежда, че вторият етап от плана за мир в ивицата Газа скоро ще влезе в сила и настоя палестинската групировка Хамас да се разоръжи.

Тръмп отправи и предупреждение към Иран, че не изключва да бъдат нанесени нови удари срещу ядрени съоръжения на Техеран.

снимка: БТА

Топла прегръдка и множество комплименти - по време на петата от началото на мандата на Доналд Тръмп визита на Бенямин Нетаняху, двамата за пореден път демонстрираха близки отношения.

Въпреки това американският домакин не скри, че имат разминавания по въпроса за Западния Бряг.

След разговорите в Мар-а-Лаго, американският президент предупреди палестиската групировка Хамас, че е време да свали оръжията.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Обсъдихме въпроса за разоръжаването на Хамас и те ще имат много кратък срок да го направят. Ако не се разоръжат, както се съгласиха да направят, ще платят адска цена.

Тръмп отхвърли въпрос на журналист за нарушаване на примирието от израелска страна и изрази увереност, че втората фаза от мирния план за Газа скоро ще влезе в сила.

Доналд Тръмп, президент на САЩ:

Не ме притеснява нищо, което Израел прави. Притесняват ме единствено действията или бездействията на други страни.

Съгласно споразумението, Израел трябва да изтегли войските си от Газа, а Хамас да се разоръжат. Управлението на палестинската територия трябва да бъде поето от Борд за мир, начело на който се твърди, че може да застане българският дипломат Николай Младенов.

С влизането в сила на втората фаза от примирието, трябва да започне и възстановяването на опустошената след две години война Ивица.



Доналд Тръмп не изключи Съединените щати да нанесат нови удари срещу ирански ядрени обекти, ако Техеран възобнови програмата си за обогатяване на уран. В отговор от иранска страна предупредиха, че подобни удари няма да останат без последствия.

От Кремъл призоваха всички страни към спокойствие, а в ранния следобед руският президент Владимир Путин обсъди ситуацията с иранския президент Масуд Пезешкиан.