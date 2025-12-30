БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната...
Чете се за: 03:05 мин.
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте...
Чете се за: 00:57 мин.
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Всичко е нагоре": Продължават проверките на НАП и КЗП

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Запази

Повече от 700 са проверките в търговски обекти в цялата страна

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

НАП и КЗП продължават със засилените проверки за необосновано покачване на цените, както и двойното обозначаване на цените в лева и евро.

Повече от 700 са проверките в търговски обекти в цялата страна. Едва при 10% са установени нарушения, допълват контролиращите органи. Най-много са тези при хранителните продукти.

Необосновано повишение на цените има, когато при липсата на ръст в разходи като ток, заплати и горива, цените към потребителите се увеличават. Проверките до момента показват, че много малък процент от търговците са прибегнали към нелоялната практика.

Христо Марков – изпълнителен директор на НАП: Радвам се, че това са 10%. Не са толкова много съставените актове за нарушения т.е. търговците спазват засега предвидените нормативни актове.

Александър Колячев – и.д. председател на КЗП: Наред с нещата, които проверяваме за повишение на цените, проверяваме също така и двойното обозначаване на стоките, които има точно, ясно законово изискване как да бъдат отразени цените. Досега наказаните мога да кажа, че те са сравнително малко, тъй като търговците са доста дисциплинирани. Особено големите вериги магазини. Наблюдаваме, че изключително добре и отговорно подхождат към новата пазарна ситуация.

Според клиентите, повишение на цените на стоките и услугите има.

Всичко е нагоре. Да не говорим, че в големите вериги пък сега си правят такива спекулации. Вчера, например, купих банани, които бяха обявени на 2,99. Хванаха ми ги на 3,59.

Не попитахте ли на касата защо е така?

Казаха ми първо, че на касата ще ми направят отстъпката.

Всичко се увеличава всеки ден.

Правите ли си сметка, именно заради това увеличение, да се купува или само на промоция, или по-малко неща?

В повечето случаи на промоция пазаруваме.

Всеки си прави каквото си иска. Цари безнаказие. Това, според мен, ще продължи и след приемане на еврото след няколко дни. Няма работеща институция, която да защити обикновения потребител.

За да защити потребителите, НАП ще продължи с проверките и през новата година. Те ще бъдат много повече и по нова методика, която ще бори изкуственото повишаване на цените заради приемане на еврото.

Христо Марков – изпълнителен директор на НАП: Ще изписваме цените при една проверка в търговски обект. След десет дни ще минаваме в същия търговски обект. Ако има повишаване, ще налагаме съответните санкции.

Санкциите за нарушителите при първо нарушение могат да стигнат до 100 000 лева, при второ – 200 000 лева.

А, от НАП и КЗП съветват да подаваме сигнали, ако установим нарушение.

#НАП #КЗП #проверки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
2
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
3
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост
4
"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския...
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при пътуванията в следващите дни
5
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Спортни новини 29.12.2025 г., 20:50 ч.
6
Спортни новини 29.12.2025 г., 20:50 ч.

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Пазари

КЗП не отчита рязко поскъпване на стоките
КЗП не отчита рязко поскъпване на стоките
Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат Рекордна цена на златото на фона на нестабилния геополитически климат
Чете се за: 00:50 мин.
Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция Цената на златото мина за първи път границата от 4400 долара за тройунция
Чете се за: 02:07 мин.
Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци? Цените на борсата преди празниците - има ли поскъпване на сезонните плодове и зеленчуци?
Чете се за: 01:42 мин.
Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България? Лични финанси: Какви ще са цените на колите след приемането на еврото в България?
Чете се за: 03:17 мин.
Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса Рекорден оборот за 2025 година отчита Българската фондова борса
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Внимание - грип: Как да се предпазим? Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ? Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 03:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса,...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ