"Всичко е нагоре": Продължават проверките на НАП и КЗП

НАП и КЗП продължават със засилените проверки за необосновано покачване на цените, както и двойното обозначаване на цените в лева и евро.

Повече от 700 са проверките в търговски обекти в цялата страна. Едва при 10% са установени нарушения, допълват контролиращите органи. Най-много са тези при хранителните продукти.

Необосновано повишение на цените има, когато при липсата на ръст в разходи като ток, заплати и горива, цените към потребителите се увеличават. Проверките до момента показват, че много малък процент от търговците са прибегнали към нелоялната практика.

Христо Марков – изпълнителен директор на НАП: Радвам се, че това са 10%. Не са толкова много съставените актове за нарушения т.е. търговците спазват засега предвидените нормативни актове. Александър Колячев – и.д. председател на КЗП: Наред с нещата, които проверяваме за повишение на цените, проверяваме също така и двойното обозначаване на стоките, които има точно, ясно законово изискване как да бъдат отразени цените. Досега наказаните мога да кажа, че те са сравнително малко, тъй като търговците са доста дисциплинирани. Особено големите вериги магазини. Наблюдаваме, че изключително добре и отговорно подхождат към новата пазарна ситуация.

Според клиентите, повишение на цените на стоките и услугите има.

Всичко е нагоре. Да не говорим, че в големите вериги пък сега си правят такива спекулации. Вчера, например, купих банани, които бяха обявени на 2,99. Хванаха ми ги на 3,59.

Не попитахте ли на касата защо е така?

Казаха ми първо, че на касата ще ми направят отстъпката. Всичко се увеличава всеки ден.

Правите ли си сметка, именно заради това увеличение, да се купува или само на промоция, или по-малко неща?

В повечето случаи на промоция пазаруваме. Всеки си прави каквото си иска. Цари безнаказие. Това, според мен, ще продължи и след приемане на еврото след няколко дни. Няма работеща институция, която да защити обикновения потребител.

За да защити потребителите, НАП ще продължи с проверките и през новата година. Те ще бъдат много повече и по нова методика, която ще бори изкуственото повишаване на цените заради приемане на еврото.

Христо Марков – изпълнителен директор на НАП: Ще изписваме цените при една проверка в търговски обект. След десет дни ще минаваме в същия търговски обект. Ако има повишаване, ще налагаме съответните санкции.

Санкциите за нарушителите при първо нарушение могат да стигнат до 100 000 лева, при второ – 200 000 лева.

А, от НАП и КЗП съветват да подаваме сигнали, ако установим нарушение.