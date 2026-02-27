КНСБ отчита движението на цените в малката потребителска кошница

КНСБ ще представи данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец февруари.

През първия месец на годината от синдикалната организация отчетоха, че цената на продуктите от първа необходимост е близо 59 евро. А изменението спрямо декември миналата година е било малко над 1%.

През януари от КНСБ отчетоха, най-голямо покачване на цените при сезонните зеленчуци - краставиците, доматите и картофите, спрямо декември месец.

Най-високи цени при месото, сиренето и олиото се отчитат във Видин и Хасково. От средата на миналата година те следят стойностите им в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини.