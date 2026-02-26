БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близо една трета от подписите за референдум срещу завода за барут в Иганово са некоректни

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Слушай новината

Близо една трета от подписалите се в искането на "Възраждане“ за местен референдум за забрана на завода за барут в Иганово са некоректни, стана ясно от писмо на ГРАО - Пловдив до председателя на Общинския съвет - Карлово Доньо Тодоров. "Възраждане" инициираха тази подписка, след като Общинският съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ - Сопот и на германската фирма "Райнметал". Теренът е 518 декара, а договорът беше подписан миналата година.

След извършената проверка от ГРАО - Пловдив е установено, че от внесените в Общинския съвет 6090 подписа, 1863 са некоректни. В подписката фигурират покойници, хора под запрещение, непълнолетни и чужденци.

Божидар Бакалов, Общински съвет - Карлово: "Брой лица със сгрешени ЕГН - 640, нямат постоянен адрес - 505, с грешни или непълни имена - 182, повторени записи - 471, имаме и починали лица - 52."

От "Възраждане" посочиха, че не са били уведомени да присъстват на броенето и изразиха съмнение в достоверността на предоставената информация от ГРАО - Пловдив.

Кръстю Врачев, председател на инициативен комитет и депутат от "Възраждане": "Възможно ли е в Община Карлово някой да има пръст в тази работа. Никой не може да каже, при положение, че едностранно ни се представят едни данни и ние не сме присъствали. Става въпрос за 70 подписа, които ни делят, за да бъде проведен референдум в Община Карлово."

Председателят на Общинския съвет даде на инициативния комитет един месец да отстрани нередностите в подписката.

#завод за барут # "Възраждане" #подписи #иганово #карлово #местен референдум

