Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Чете се за: 03:05 мин.
Премиерът Андрей Гюров: Масовото участие на гражданите ще...
Чете се за: 02:17 мин.
Трагедията край Маслен нос: Какви са версиите за...
Чете се за: 03:37 мин.
Спецакция срещу купения вот се провежда във Варненска област
Чете се за: 02:10 мин.

ЕК създава нов режим за регистрация на фирми в ЕС

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Чете се за: 06:20 мин.
По света
Режимът EU Inc. трябва да е алтернатива на 27-те различните правни системи и на 60-те правни форми на дружества в държавите-членки

Европейската комисия представи днес предложението си за EU Inc. — нов единен набор от правила за регистрацията и растежа на предприятията в Европейския съюз (ЕС). Предложението представлява нов, незадължителен, 28-и режим в областта на дружественото право, който ще бъде алтернатива на 27-те различните правни системи и на 60-те правни форми на дружества в държавите-членки и ще улесни започването, дейността и растежа на предприятията в целия ЕС с цел да останат в Европа.

EU Inc. ще осигури единен хармонизиран набор от корпоративни правила, които дружествата могат да избират, вместо да се ориентират в множество национални режими, като по този начин отключи истинския потенциал на единния пазар.

В доклада на Марио Драги се подчертава спешната необходимост от съсредоточаване върху подобряването на конкурентоспособността на ЕС, включително чрез улесняване на разрастването на иновативните дружества в Европа. Новото предложение има за цел да намали разпокъсаността, да повиши конкурентоспособността на ЕС и да отговори на нуждите на иновативните дружества.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви:

„Европа има таланта, идеите и амбицията да се превърне в най-доброто място за новатори. Днес обаче европейските предприемачи, които искат да се разрастват, са изправени пред 27 правни системи и над 60 национални форми на дружества. С EU Inc. ние драстично улесняваме започването и разрастването на бизнес в цяла Европа. Всеки предприемач ще може да създаде компания в рамките на 48 часа, от всяка точка на Европейския съюз и изцяло онлайн. Тази важна стъпка е само началото. Нашата цел е ясна: една Европа – един пазар – до 2028 г.“

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат споразумение по предложението на EU Inc. до края на 2026 г.

Основните характеристики на новия режим включват:

По-бърза регистрация: Предприемачите, учредителите и дружествата ще могат да основат дружество от ЕС в рамките на 48 часа, за по-малко от 100 евро и без минимални капиталови изисквания.

Опростени процедури: Дружествата от ЕС Inc. ще трябва да подават информацията за своите дружества само веднъж чрез интерфейс на равнището на ЕС, свързващ националните търговски регистри. Като втора стъпка Комисията ще създаде нов централен регистър на ЕС. Дружествата от ЕС ще получат своите данъчни идентификационни номера и номера по ДДС, без да се налага да подават отново документи.

Напълно дигитални операции: Корпоративните процеси ще бъдат дигитални по подразбиране през целия жизнен цикъл на компанията.

Подпомагане на учредителите да възобновят дейността си по-бързо и по-евтино: дружествата от ЕС Inc. ще имат достъп до изцяло цифрови процедури за ликвидация. Иновативните стартиращи предприятия ще имат достъп до опростени процедури по несъстоятелност, за да се улесни прекратяването на дейността. Това дава възможност на основателите да изпробват иновативни идеи и да започнат отново, ако е необходимо.

По-добри условия за привличане на инвестиции: Днешното предложение ще премахне присъствените формалности, ще осигури цифрови процедури за операциите по финансиране и ще опрости прехвърлянето на акции. Вече няма да има задължително участие на посредници за прехвърляне на акции и процедури по ликвидация. Предложението също така ще позволи на държавите членки да предоставят достъп до фондовата борса на дружествата от ЕС.

По-добри средства за привличане на таланти: дружествата от ЕС ще могат да изготвят планове за опции върху акции за служителите в целия ЕС. Опцията за акции ще бъде обложена с данък само върху дохода, генериран след като бъде продадена. Това е решаващ фактор за осигуряване на привлекателност, особено за иновативните стартиращи предприятия.

Пълен достъп до единния пазар: дружествата от ЕС ще могат свободно да избират държавата членка, в която да се включат. Предложението включва черен списък на забранените практики, за да се гарантира, че дружествата от ЕС Inc. се третират по същия начин като всички други национални дружества.

Силни предпазни мерки срещу злоупотреби: предложението не засяга националното трудово и социално законодателство. Те ще се прилагат за EU Inc. по същия начин, по който се прилагат за всяка друга дейност съгласно националното дружествено право. Приложимите гаранции на държавата членка на регистрация ще се прилагат изцяло за дружеството EU Inc., включително когато става въпрос за правила относно съвместното вземане на решения.

Гъвкавост на акциите: дружествата от ЕС ще имат гъвкавостта да създават различни класове акции с различни икономически права или права на глас. Това може например да помогне на основателите да защитят бизнеса си от враждебни придобивания.

ЕК призовава държавите членки да обмислят и създаването на специализирани съдебни състави или съдилища с правомощия да разглеждат спорове относно дружественото право на ЕС Inc., което ще даде възможност за ефективно, ефикасно и еднакво прилагане на правилата на ЕС Inc.

Комисията ще проучи допълнително възможността да се даде възможност за 100 % трансгранична дистанционна работа за иновативни стартиращи и разрастващи се предприятия в целия Съюз с предстоящия пакет за справедлива трудова мобилност. Предприятията ще могат да прилагат правилата на своята държава по отношение на данъчното облагане.

#EU Inc. #развитие #стартиране #нови правила #ЕК #бизнес #новини в Метрото

