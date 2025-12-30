Ръст от 15,6% на постъпленията в държавния бюджет спрямо миналата година

С 15,6% се увеличават постъпленията в държавния бюджет спрямо миналата година, отчете министерството на финансите.

Данните са към края на годината. Въпреки рекордните приходи, изпълнението на бюджетната програма изостава от планираното.



За първите 11 месеца на годината са събрани над 75 млрд. лева, което е 83,5% от планираното. Увеличава се и размера на разходите, които достигат до близо 82 млрд. лева или 84,4% от заложените.



Бюджетното салдо очаквано е отрицателно тоест имаме дефицит от 6,1 млрд. лева или 2,8 на сто от БВП.

Заложеният таван в бюджета е 3%. Фискалният резерв към края на ноември достига до 20,6 млрд. лева.



