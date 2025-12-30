Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)

Дълги опашки пред банките и чейндж бюрата в страната - часове преди влизането ни в еврозоната. Част от хората използваха последния работен ден на годината, за да внесат спестените левове, а други не изчакаха официалното приемане на еврото, за да обменят последните банкноти от националната валута.

При какви условия става превалутирането? И какво трябва да знаят потребителите?

Повечето банки в периода между 21 ч. на 31 декември и 1 ч. в нощта на 1 януари временно ще преустановят онлайн банкирането, плащането на ПОС терминал и тегленето на пари в брой от банкомати няма да бъде възможно. Тези услуги ще бъдат възобновени още в първите часове на новата година.

След 1 януари от всички банкомати ще може да се тегли единствено евро.

Препоръката е гражданите да разполагат със суми в брой за разплащания в периода, в който банковите услуги ще бъде ограничени. През януари ще могат да се правят плащания в двете валути, а търговските обекти имат право на видно място да обявяват дали ще приемат смесени плащания в двете валути.

Рестото обаче винаги трябва да бъде в евро, освен ако временно търговецът няма наличност. Законът обаче забранява рестото да бъде смесено и в двете валути.



Въпреки студа десетки граждани се наредиха на опашка пред БНБ. Екипът ни изчисли, че отнема час и половина чакаме на опашка пред централната банка. Основната мотивация на гражданите бяха стартовият пакет с евромонети, но имаше и желаещи да получат евро в брой.

Да подаря на моите внуци, които живеят в чужбина, да помнят българския корен.



Нямах друго свободно време да си обменя парите.



Днес имам свободно време.



За стартовия пакет съм. Вчера бях пред касовия център горе, там никакъв шанс да минеш. Не само много хора. Първо пускат с предимство тия дето са бюджетните и не можеш да минеш. Тук по-скоро ще си взема стартовия пакет.



За стартов пакет. Защо искате да си го купите? От колекционерска стойност. Просто искам да имам нови монети, които в бъдеще да си ги гледам, да им се радвам.

Опашки се извиха пред банкови клонове и в Хасково в последния работен ден на годината. Повечето от чакащите искаха да внесат пари, които са държали у дома си. Струпването на хора затрудни работата както на банкоматите, така и на системите, чрез които работят служителите. Клиентите нямаха обяснение защо внасят парите днес, а не догодина.



Тегленето и депозирането се случваше безпроблемно в Благоевград. Изключение прави само една конкретна банка, която от няколко дни е преустановила възможността за депозиране.



Хората се подготвят за новогодишната нощ и се зареждат с левове и евро.



Гражданите трябва да знаят, че разполагат с достатъчно време, за да направят смяната. Търговските банки, клоновете на Български пощи ще обменят левовете по фиксирания курс и без такси до средата на следващата година, а БНБ - безсрочно както банкнотите, така и монетите.

Техническото преминаване към еврото започна за банковия сектор у нас. Сметките ще бъдат превалутирани автоматично и от гражданите няма да се изисква действие. Но клиентите трябва да знаят, че има редица ограничения в услугите.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Плащането на комунални услуги през банковите мобилни приложения е спряно. Междубанковите преводи и тези към бюджета също бяха напълно преустановени днес.

Тези услуги ще бъдат възобновени в първите дни на новата година след потвърждение от съответните институции и организации, че системите им са готови да приемат плащания в евро.



От 1 февруари еврото остава единствено разплащателно средство в страната.