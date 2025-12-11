БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата

Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
"Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата. "Възраждане" ще работи за тяхното пълно унищожаване от политическата карта на страната", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Не мога да кажа какви партии ще влязат в следващото управление, защото това зависи само и единствено от българските граждани. Те са тези, които ще кажат кой ще участва в управлението. Нашата цел ще бъде "Възраждане" да участва и да бъде първостепенна политическа сила", допълни Костадинов.

#оставка на кабинета "Желязков" #"Възраждане" #Костадин Костадинов

