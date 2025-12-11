ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията

Хаосът го избра опозицията. Това заяви пред медии веднага след подаването на оставката на правителството Станислав Балабанов от "Има такъв народ".

Станислав Балабанов, ИТН: "Какво беше желанието на всички български граждани по време на кампанията? Правителство на всяка цена, за да се спре хаосът в държавата и да има стабилност. "Има такъв народ" имаше две опции преди 11 месеца. Да отидем на бързи осми и девети избори или да направим необходимите компромиси, за да се съобразим с желанието на българските граждани и да има стабилност. Избрахме второто, въпреки различията с останалите политически формации. И постигнахме исторически успехи за тези 11 месеца. България ще бъде част от еврозоната, България е част от Шенген, България отстоя и националния си интерес по отношение на Северна Македония. След като обаче след 11 месеца площадите отново се напълниха, ние бяхме задължени да чуем какво мислят българските граждани и разбира се да се съобразим с техните желания. Единственият проблем и разлика между днешните протести и миналите в годините, че днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос преди време, знам, че бързо се забравя. Същите тези хора пожелаха гражданската енергия в момента да замаскира тяхното мракобесно лице. И на тази база, всъщност, съобразявайки се с мнението на хората на площада, не мога да приема да продължи да се съобразявам с мнението на новите бащи на хаоса. А бащите на хаоса си имат имена. Това са Асен Василев, Ивайло Мирчев, Радостин Василев, Костадин Костадинов, Ивелин Михайлов. Бащите на хаоса в навечерято на еврозоната ще се опитат да направят всичко възможно обществото да влезе неподготвено по този път. Какъв ще бъде ефектът, ще го оценим всички вероятно и по джоба си. След като искаха хаос, респективно го получават въпросните политически лидери. След като хората искат промяна, има демократични процедури в България. Знаете, че след 8 избора може да има още 8 избора. Тяхна е волята, ние чухме българските граждани и "Има такъв народ", заедно с колегите от останалите две политически формации. Взехме правилното решение сега. Хаосът го избра опозицията."

Тошко Йорданов, ИТН: "Ясно е какво се случва. Също така държа много ясно да запомните всички, че едно общество, в случая българското, трябва да взима решение и да носи последствията от тях. Така както трите партии, които бяхме в управлението, носим последствията от това да сме заедно в управлението. След като в момента няма да има правителство, отговорността не е на нито една от тези три партии оттук нататък. Мисля, че на много от вас, на много работодатели, на много синдикати след време ще им се плаче за бюджета, който сега няма да бъде приет. На много от вас също ще им се плаче за нещата, които може да се случат от 1 януари. Защото съзнателно предизвиканият хаос води до хаос във всички нива на обществото. Но тъй като българското общество, една част от него, предпочете това, няма проблем, ние не сме закопчани за тая власт и да си мислим, че без нас светът ще свърши. Няма проблем. Но отговорността оттук нататък е на всички от тези, които предизвикаха този хаос. За финансово състояние на страната, за цените, които може да се случат след първи януари, за липсата на бюджет, за липсата на социални придобивки, за това след това, ще се увеличават ли данъци, ще се правят ли рестрикции. Защото същият този Асен Василев, който с мъжествения си глас пищя на площада, същият той, докато беше министър, искаше увеличаване на данъци, нещо, което ние въпреки всичко нямаше да направим. Просто искам да запомните този момент и да си спомните какво е било сега и какво може би ще се случи и всеки един български гражданин трябва да знае, че носи отговорност за това. Ние нашата отговорност, както виждате сме си я поели, ще продължим по нашия път, ще правим това, което смятаме, че е правилно. Оттам нататък всеки друг също трябва да носи отговорността, която му се стовари на главата в този момент. Защото когато има искания и те са така масови, те се чуват, но последствията вече оттук нататък са на тези, които предизвикаха това. Благодаря."