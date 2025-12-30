БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да колекционираш марки - голямата страст на Михаил Миков

Преди часове беше издадена последната българска пощенска марка в левове, а първата марка за 2026 г. ще бъде посветена на присъединяването ни към еврозоната. Изваждането на лева като национална валута слага край на 140-годишна история и отваря нова страница във филателията.

Десетки хиляди са марките в колекцията на един от един от най-видните филателисти у нас - бившият председател на Народното събрание Михаил Миков.

Специално за зрителите на БНТ той отваря папките, в които пази сантими, куриози, марки от вече несъществуващи държави. А Българското филателно дружество разкрива своите потайности пред камерата ни.

Вижте ги в разказа на Виолета Русенова и Борислава Стефанова.

#филателист #Михаил Миков

