Село Градина връща старото си име след местен референдум

След местен референдум жителите на Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, успяха да върнат старото му име – Градина. През пролетта там се проведе референдум и при близо 90% избирателна активност с огромно мнозинство хората заявиха категорично своето желание. В навечерието на Коледа с указ на президента Румен Радев селото официално отново се казва Градина.

Хората в село Градина не случайно с такава активност и ентусиазъм се бореха селото да върне името си, тъй като именно градинарството е един от основните поминъци, с които хората са се занимавали десетилетия назад във времето.

„Още в началото на годината започнахме тази инициатива и април месец проведохме референдум, който беше успешен. Гласували се 103 граждани. От 103-ма, 102-ма са "за", един "против". Почти пълно мнозинство. Хората всички желаят да се върне старото име на селото. Вече до 10 декември излезе указът на президента. В момента е в областния управител. Той ще реши кога ще приключи цялата операция“, обясни кметът на селото Александър Коев разказа за организацията на референдума. „Ние сме се живяли с това. Знаят ни навсякъде като градинчани. Просто има елемент на сантименталност за нас. Емоционално е. Много хора няма никакъв политически привкус, нито негатив към личността на Стефан Стамболов. Всичко си е просто емоция", обясни Марко Инджов, член на Инициативния комитет.

