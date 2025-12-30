Кристин Лагард: Чакането за България е към края си

Управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард публикува пост в социалните си мрежи, посветен на България и приемането на еврото.

Посланието, което гласи, че чакането е към края си, е придружено с кратко видео, отброяващо дните. „Исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа“, пише Лагард.

При посещението си в България през ноември тя отбеляза, че 70-ата ѝ годишнина, която е на 1 януари, ще съвпадне с факта, че страната ни ще стане 21-вият член на еврозоната.