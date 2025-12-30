Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва

Съобщава се за силни експлозии в Одеса и Харков
Войната в Украйна - за силни експлозии се съобщава в Одеса и Харков. Към момента не е ясно има ли пострадали и какви са щетите. Не е ясно как ще продължат преговорите за мир, след като Русия обяви, че ще преразгледа позицията си в процеса.
Причината - предполагаема атака с дронове срещу резиденция на президента Владимир Путин. Руската страна обяви, че това няма да остане без отговор. По думите на украинския президент Володимир Зеленски, твърденията за нападението са лъжа и според него, Москва се готви за мащабна атака.
В интервю за "ФоксНюз", Зеленски каза, че не вярва на Путин и че с изявленията си Москва подкопава мирния процес. Зеленски беше категоричен, че Украйна може да победи само с американска помощ.
"Това не ми харесва" - това беше коментарът на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за атаката срещу резиденция на Путин, за която той разбрал от телефонен разговор с руския си колега.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не е моментът сега. Едно е да обиждаш, защото те го правят. Друго да атакуваш къщата му. Не е подходящото време за нещо такова. Разбрах за това от президента Путин и бях много ядосан."
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Ако говорим можем ли да победим без американска подкрепа. Не, не можем. Първо ще мислим за войниците, за семействата им. Без американска помощ не можем да защитаваме небето си. Дори сега е много трудно. Но американската подкрепа с ракети е от огромно значение във всички случаи."