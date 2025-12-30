Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва

Войната в Украйна - за силни експлозии се съобщава в Одеса и Харков. Към момента не е ясно има ли пострадали и какви са щетите. Не е ясно как ще продължат преговорите за мир, след като Русия обяви, че ще преразгледа позицията си в процеса.

Причината - предполагаема атака с дронове срещу резиденция на президента Владимир Путин. Руската страна обяви, че това няма да остане без отговор. По думите на украинския президент Володимир Зеленски, твърденията за нападението са лъжа и според него, Москва се готви за мащабна атака.

В интервю за "ФоксНюз", Зеленски каза, че не вярва на Путин и че с изявленията си Москва подкопава мирния процес. Зеленски беше категоричен, че Украйна може да победи само с американска помощ.

"Това не ми харесва" - това беше коментарът на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за атаката срещу резиденция на Путин, за която той разбрал от телефонен разговор с руския си колега.



