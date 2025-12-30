След силния вятър в Стара Загора: Паднали дървета и щети по жилища и автомобили

Стара Загора се възстановява след силния вятър през нощта, който причини материални щети и прекъсвания на електрозахранването в част от малките населени места в общината. Близо 130 сигнала са регистрирани на горещия телефон на Общината.

В Стара Загора поривите достигнаха близо 90 км/ч. За щастие няма пострадали хора, но има нанесени материални щети – отпаднали дървета върху автомобили, жилища и дори по жп линията и влак се наложи да изчака 12 часа. Към момента вече разписанието на влаковете е нормализирано.

Общо над 80 паднали дървета са отчетени, като 26 са попаднали върху коли. Петкова добавя, че гражданите могат да подадат документи за възстановяване на щетите чрез Общината.

Обстановката в града постепенно се нормализира:

Радостин Танев, зам.-кмет на Стара Загора: "Днес няма да имаме същите пориви на вятър, както вчера. В Стара Загора около над 86 км, близо 90 км в час бяха поривите. За щастие няма пострадали хора, но има нанесени материални щети. Над 194 сигнала получихме снощи. От тях над 80 са паднали дървета, от които близо 26 са паднали върху автомобили. Автомобилите обаче са повече, защото имаше дървета, които паднаха върху повече от един автомобил.“

Той добави, че гражданите могат да подават документи за щети в общината:

„Това, което трябва да се направи, ще бъде възстановено в рамките на общината.“

Относно вида на падналите дървета Танев уточни, че са абсолютно здрави дървета, които са изкоренени от корените, над 90% от тях са иглолистни. Основно бор. По думите му на повечето дървета е направена паспортизация:

„На почти всички дървета направихме паспортизация. Имаме още доста, но ползваме и софтуер, който ни помага. Вкарваме информация не само за вида, годините и заболяванията, а и доста други важни неща.“

„Гражданин подава сигнал, веднага екипите се пренасочват. Бяхме подготвени за това, което се очакваше. На терен бяха над 10 екипа. Работихме в синхрон с пожарната, АПИ, тролейбусни и автобусни превози. До около 3 часа градът беше освободен от паднали дървета, улиците бяха проходими.“

По време на бурята имаше и прекъсвания на електрозахранването в шест населени места: