БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След силния вятър в Стара Загора: Паднали дървета и щети по жилища и автомобили

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази

Близо 130 сигнала са регистрирани на горещия телефон на Общината

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стара Загора се възстановява след силния вятър през нощта, който причини материални щети и прекъсвания на електрозахранването в част от малките населени места в общината. Близо 130 сигнала са регистрирани на горещия телефон на Общината.

Силният вятър причини материални щети в Стара Загора и доведе до проблеми с електрозахранването в част от малките населени места в общината. Близо 130 сигнала са регистрирани на Горещия телефон на Община Стара Загора.

В Стара Загора поривите достигнаха близо 90 км/ч. За щастие няма пострадали хора, но има нанесени материални щети – отпаднали дървета върху автомобили, жилища и дори по жп линията и влак се наложи да изчака 12 часа. Към момента вече разписанието на влаковете е нормализирано.

Общо над 80 паднали дървета са отчетени, като 26 са попаднали върху коли. Петкова добавя, че гражданите могат да подадат документи за възстановяване на щетите чрез Общината.

Обстановката в града постепенно се нормализира:

Радостин Танев, зам.-кмет на Стара Загора: "Днес няма да имаме същите пориви на вятър, както вчера. В Стара Загора около над 86 км, близо 90 км в час бяха поривите. За щастие няма пострадали хора, но има нанесени материални щети. Над 194 сигнала получихме снощи. От тях над 80 са паднали дървета, от които близо 26 са паднали върху автомобили. Автомобилите обаче са повече, защото имаше дървета, които паднаха върху повече от един автомобил.“

Той добави, че гражданите могат да подават документи за щети в общината:

„Това, което трябва да се направи, ще бъде възстановено в рамките на общината.“

Относно вида на падналите дървета Танев уточни, че са абсолютно здрави дървета, които са изкоренени от корените, над 90% от тях са иглолистни. Основно бор. По думите му на повечето дървета е направена паспортизация:

„На почти всички дървета направихме паспортизация. Имаме още доста, но ползваме и софтуер, който ни помага. Вкарваме информация не само за вида, годините и заболяванията, а и доста други важни неща.“

„Гражданин подава сигнал, веднага екипите се пренасочват. Бяхме подготвени за това, което се очакваше. На терен бяха над 10 екипа. Работихме в синхрон с пожарната, АПИ, тролейбусни и автобусни превози. До около 3 часа градът беше освободен от паднали дървета, улиците бяха проходими.“

По време на бурята имаше и прекъсвания на електрозахранването в шест населени места:

„Държахме директна връзка с директора на електроснабдителното дружество. До края на вечерта подаването на ток беше възстановено. Проблемите продължиха и на следващия ден, но работата продължаваше. Днес ще направим срещи с тях за последващи действия.“

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова.

#силев вятър #Стара Загора #щети

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
2
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
3
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
4
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
5
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Регионални

Село Градина връща старото си име след местен референдум
Село Градина връща старото си име след местен референдум
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край Велико Търново
Чете се за: 00:55 мин.
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
7975
Чете се за: 01:00 мин.
Протест в Бургас против въвеждането на еврото Протест в Бургас против въвеждането на еврото
Чете се за: 01:07 мин.
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
6386
Чете се за: 01:10 мин.
Пампорово – готово за Нова година и еврото Пампорово – готово за Нова година и еврото
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край...
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ