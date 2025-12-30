БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Краят на годината освен време за равносметки е и време за прогнози и очаквания за следващите 365 дни. Сред най-очакваните събития в столицата на Перу - Лима, е срещата на местните шамани!

И така - предсказанията на оракулите за 2026 - войната в Украйна ще приключи, президентът на Венецуела - Николас Мадуро ще падне от власт. Американският държавен глава Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми. А на предстоящите в Перу президентски избори до балотаж ще стигнат мъж и жена.

Колко от шаманските видения ще се окажат истина - предстои да видим.

#шамани #предсказания #Перу

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
2
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
3
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
4
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
5
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Латинска Америка

Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата
Озоновият слой изтънява над Чили заради сезонни процеси в стратосферата
Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан Един човек загина при нов американски удар срещу морски съд в Тихия океан
Чете се за: 01:00 мин.
Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:30 мин.
Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН Венецуела поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:50 мин.
Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ) Коледна атмосфера завладя Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация Тръмп обяви правителството във Венецуела за терористична организация
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Лекарите се борят за живота на пострадалите след катастрофата край...
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Ню Йорк тества конфетите за Новогодишната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ