Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите?

Краят на годината освен време за равносметки е и време за прогнози и очаквания за следващите 365 дни. Сред най-очакваните събития в столицата на Перу - Лима, е срещата на местните шамани!



И така - предсказанията на оракулите за 2026 - войната в Украйна ще приключи, президентът на Венецуела - Николас Мадуро ще падне от власт. Американският държавен глава Доналд Тръмп ще има сериозни здравословни проблеми. А на предстоящите в Перу президентски избори до балотаж ще стигнат мъж и жена.

Колко от шаманските видения ще се окажат истина - предстои да видим.



