Над 4000 пациенти посещавали игрални зали по време на хоспитализация

Чете се за: 03:12 мин.
Общество
регистърът хазартнозависимите беше съкратен срокът отписването
Снимка: илюстративна
НЗОК установи, че около 4000 здравноосигурени лица, хоспитализирани през първото полугодие на 2025 г., са посещавали игрални зали, като общо регистрираните случаи на такива посещения са около 22 000. Данните са предоставени от Националната агенция за приходите и предстои тяхната проверка от НЗОК.

Проф. Момчил Мавров, подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), коментира пред медиите констатираните несъответствия при отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица.

„Нека не ги наричаме фалшиви хоспитализации, това е предварителна информация, по която работим от 6 месеца с НАП. Данните са предоставени от НАП. Това, което ние засичаме, е периодът на хоспитализациите, а това, което получаваме от тях, е регистрацията на посещенията на хоспитализираните лица в игралните зали, в които се провеждат хазартни игри. Там регистрацията се извършва въз основа на документ за самоличност, което прави присъствието на лицата в игралните зали безспорно за периода на хоспитализацията“, обясни проф. Мавров.

Той уточни, че това е първи обмен на подобна информация и не всички случаи представляват фиктивни хоспитализации.

„Може да става дума за самоволни напускания на пациентите на лечебните заведения. Тоест такива, които са изпуснати и са преодолели контрола на лечебните заведения. В крайна сметка това си е проблем на изпълнителите на болнична помощ“, добави той.

От думите му стана ясно, че става дума за около 90% от болниците, с които НЗОК има договори.

„Безспорно е установено, че в рамките на една хоспитализация, която си има дата и час и край на дата и час, същото лице е посещавало игрална зала. Там му е извършена регистрация с документ за самоличност. Тези съответствия трябва да бъдат проверени“, подчерта проф. Мавров.

Предварителният анализ показва, че данните обхващат първото полугодие на 2025 г.

„Регистрираните данни са около 22 000 случая, като ако говорим за физически лица, става въпрос за около 4000 души, ако говорим за брой хоспитализации – 3890 случая“, уточни той.

По отношение на финансовия аспект проф. Мавров каза, че тези хоспитализации са на стойност малко над 7 милиона лева, като в тази сума не влизат медицинските изделия и лекарствените продукти, които се прилагат в хода на лечението, извън цената на клиничната пътека. Те също подлежат на изчисляване.

НЗОК ще обработи и данните за второто полугодие на 2025 г. и ще предприеме последващи контролни действия в рамките на своите законови правомощия.

