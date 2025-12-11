БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 03:00 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Радостин Василев: Сега е моментът президентът Радев да слиза на терен

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Очаквайте изненади, заяви лидерът на МЕЧ

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Няма да скрия, че с определена изненада приехме решението на правителството да подаде оставка. Но това е очаквано, защото те нямаше как да не се съобразят с гласа на улиците. Това заяви Радостин Василев от МЕЧ.

"В настоящето Народно събрание ние не виждаме възможност за преформулиране на управляващото мнозинство. Или ако такова се направи с мандат на ГЕРБ това би било означавало много голямо предателство спрямо очакванията на протеста".

Лидерът на МЕЧ заяви, че "правителството не е било свалено от опозицията, а от гражданското общество".

Те направиха това, което ние отвътре не можехме, заяви той. Гражданите очакват избори, на които "Пеевски и Борисов да останат извън управлението", допълни той.

"Ние от МЕЧ приемаме много сериозно действието на Росен Желязков като провокация спрямо гражданите и отмъщение към това, което те заявиха на площада".

От МЕЧ заявиха, че искат максимално бързо избори.

Обявиха се за изцяло машинно гласуване. Радостин Василев беше категоричен, че "правителство с Борисов и Пеевски не биха подкрепили и не биха участвали".

"Така, че се надявам останалите оцелели след нови избори лидери да формираме такова правителство срещу тези двама човека. Ивелин Михайлов няма да го има след следващите избори. ИТН и БСП няма да ги има. Така, че изборът ни ще бъде стеснен до други кандидати".

Очаквайте изненади, заяви Василев и допълни още, че "сега е моментът президентът Радев да слиза на терен и го очакваме на политическия терен".

#кабинет "Желязков" #Радостин Василев #меч #оставка

