Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес

Делян Пеевски - Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората, заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Казахме "не" на олигархията и на намаляването на данъците за нея.

Трябваше да има данък "дивидент", данък за хазарта, за да има достатъчно средства за всички съсловия. Това е нашето мнение, че България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. Затова в момента цялата отговорност е на коалицията Сорос - ПП-ДБ имам предвид. Печелившият е друг и да идва още днес.