Албания назначава министър с изкуствен интелект

Албания стана първата страна в света с виртуален министър, управляван от изкуствен интелект.

Името ѝ е Диела, което означава "слънчева светлина" на албански и тя ще отговаря за всички обществени поръчки.

Въвеждането на революционния управленски метод е част от визията на албанския премиер страната му да бъде приета в Европейския съюз до 2030 г.

Министърът по обществените поръчки ще се бори с корупцията.

Тя вече е позната на албанските граждани, тъй като е част от електронната платформа на страната, през която се влиза в правителствени сайтове.