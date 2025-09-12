Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен

Ако водата в него е годна за пиене, ще бъде свързан към водопроводната мрежа на града
Очаква се днес да излязат резултатите от качеството на водата от първия сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен.
Ако водата в него е годна за пиене, ще бъде свързан към водопроводната мрежа на града.
По-късно днес ще се проведе и ново заседание на кризисния щаб в града.
На него ще бъде обсъдено какво е свършено до момента и какво предстои да се направи за преодоляването на водната криза.
Тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби и каква от лошата водопроводна мрежа.