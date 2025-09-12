Излизат резултатите за качеството на водата от първия сондаж в Плевен

Очаква се днес да излязат резултатите от качеството на водата от първия сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен.

Ако водата в него е годна за пиене, ще бъде свързан към водопроводната мрежа на града.

По-късно днес ще се проведе и ново заседание на кризисния щаб в града.

На него ще бъде обсъдено какво е свършено до момента и какво предстои да се направи за преодоляването на водната криза.

Тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби и каква от лошата водопроводна мрежа.