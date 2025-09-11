БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини

У нас
Очакват се резултати от пробите от първия сондаж

водата плевен годна пиене съобщи директорът здравната инспекция
Снимка: Архив/БГНЕС
Очакват се до утре да излязат резултатите от пробите за качеството на водата от разкрития вчера първия сондаж, който търси нови водоизточници за Плевен.

Ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.

Това е първият готов сондаж и се работи по още два, заяви за БНТ новият областен управител на Плевен Марин Мачев.

Започват ремонти на проблемни тръби по ВИК мрежата. Кризата с водата в Плевен обаче е далече от решение и хората в града имат вода само по няколко часа сутрин и вечер.

Осигурена е вода за училища и детски градини и се очаква новата учебна година да започне присъствено въпреки кризата.

Председателят на кризисния щаб Емил Пеев коментира, че тепърва ще се установява каква част от водата се губи заради кражби на вода и каква от лошата инфраструктура.

"Училищата са започнали да си поръчват хидрофорните системи, осигурена е вода за всички училища, детски градини и ясли, което е много важно, за да има присъствено и нормално протичане за учебните часове за децата", заяви инж. Марин Мачев, областен управител на Плевен.

"По-голяма част от загубата е от изтичане на вода, а не от кражби, те тепърва се установяват, извършват се проверки по сигнали на граждани с представителите на ВиК и органите, които могат да вземат мерки", допълни Емил Пеев, председател на Кризисната комисия.




#Плевен #водна криза #безводие #воден режим

