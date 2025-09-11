БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След екшъна с трамвай 22: Съдът гледа мярката на задържания

Мотрисата помете няколко коли и почти разруши подлез в София

външна намеса довела потеглянето катастрофиралия трамвай съобщиха столичен електротранспорт
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Съдът гледа мярката на мъжа, който преди седмица освободи спирачката на трамвай в София. Мотрисата помете няколко коли и почти разруши подлез в столицата.

22-годишният мъж, който е познат на полицията, направи самопризнания и заяви, че го е направил под въздействието на голямо количество алкохол и че искал да вземе кутия с цигари от ватманската кабина.

При предишното заседание съдът го остави в ареста.

Ватманът, който беше слязъл да си купи цигари и кафе, също ще бъде наказан.

Щетите от инцидента се оценяват на десетки хиляди левове.

