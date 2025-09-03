БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Четири жертви след челен сблъсък край симеоновградското...
Чете се за: 00:45 мин.
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:42 мин.
Ново младежко предаване, сериали и още детско съдържание...
Чете се за: 04:57 мин.
"Той гледа на изток": "Да, България"...
Чете се за: 02:15 мин.
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 04:12 мин.

Самопризнанията за екшъна с трамвай 22: Съжалявам! Бях пиян

Теодора Георгиева
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Дисциплинарно наказание за шофьора, който отиде да си купи кафе и остави без надзор мотрисата

трамвай дерайлира удари няколко автомобила района румънско посолство
22-годишен криминално проявен е обвинен за дерайлиралия трамвай в столицата вчера. Той е задействал мотрисата през страничен прозорец. Деянието е извършено по двъздействието на алкохол. Мъжът е задържан за 72 часа. А на ватмана, който е напуснал превозното средство, за да си купи кафе, ще бъде наложено дисциплинарно наказание.


Видеонаблюдението показва, че двама мъже - на 22 и 29 години опитват да се качат в трамвая. По-младият успява през незатворения прозорец на мотрисата да задейства трамвая.

гл. комисар Любомир Николов – директор на СДВР: През ръчка, която се намира около метър и 50 от земната повърхност. Първо задържахме 29-годишен младеж, който беше известен на органите на 1 районно, установихме, че той е един от участниците, като признава за извършеното деяние от неговия приятел, който е 22-годишен и показва чат, който доказва, че неговият приятел е извършил деянието. Става ясно, че извършителят безкрайно съжалява и че го е направил под въздействие на алкохол.

Мъжът е направил пълни самопризнания.

Той е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще настоява за постоянен арест. Мъжът е с криминално минало.

Вихър Георгиев – Софийска градска прокуратура: Деянието е извършено в изпитателния срок на предходно деяние от април месец тази година. Осъждан е за кражба. Предизвикал е повреда на железопътен състав, трамвай. Предвижда се лишаване от свобода от 5 до 15 години.

На ватмана няма да бъде повдигнато обвинение, но ще бъде разследван за престъпление по служба. В официална позиция на столичния електротранспорт се посочва, че той е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата според правилата.

инж.Милен Миньов - столичен електротранспорт: Ще се вземат административни мерки и на ватмана ще бъде наложено наказание – ще изясним дали има вина. Наказанието ще бъде или предупреждение за уволнение или уволнение за това, че не е обезопасил достатъчно трамвайната мотриса срещу самопотегляне или чужда намеса.

Ватманът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка. Прави се оценка на щетите по подлеза.

Трайчо Трайков - кмет на район "Средец": В крайна сметка щетите трябва да бъдат покрити от виновника. Ще бъдат покрити от аварийния фонд на общината и след това покрити от застраховката "Гражданска отговорност" на трамвай на Столичния автотранспорт. В крайна сметка като разследването приключи, ще се установи прекият извършител, ще има регресия и към тях.

Районът около подлеза е ограден за ремонт.

#румънското посолство #дерайлирал трамвай

