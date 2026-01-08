Шофьор с 2,36 промила алкохол се удари в дърво в ловешко село

Пиян шофьор заби колата си в дърво в ловешкото село Александрово, пострадали са той и спътникът му, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Произшествието е станало снощи около 22.40 ч. Зад волана бил 44-годишен мъж, който загубил контрол над колата, излязъл от платното за движение и се ударил в крайпътно дърво. При инцидента са пострадали както шофьорът, така и неговият придружител – на 20 години.

Шофьорът е бил тестван за употреба на алкохол от пристигналите на място полицаи, като техническото средство е отчело 2,36 промила в издишания въздух.

По случая е образувано досъдебно производство, работа продължават в Районно управление на МВР в Ловеч.