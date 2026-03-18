Коледни и великденски добавки ще се дават на най-бедните...
Бронзов венец с позлата беше открит в двор на училище в Несебър

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
При разкопките са намерени и сребърни и бронзови монети от елинистическата епоха

Находки от елинистическата епоха в двор на училище в Несебър
Снимка: Община Несебър
Находки от елинистическата епоха (III–II век пр. Хр.) бяха открити при разкопки в двора на СУ „Любен Каравелов“ в Несебър, съобщиха от пресцентъра на Общината. Те бяха провокирани от екипа на музей „Старинен Несебър“ след като започнало изграждането на нов учебен корпус.

Сред най-интересните артефакти, открити в стъпаловидно оформена яма, която е рядко срещан тип за некропола на древна Месамбрия, са бронзов венец с позлата, сребърна монета – т.нар. „Харонов обол“, кана, стригила и астрагали.

При проучванията са открити още сребърни и бронзови монети, релефно украсени чаши, лакримарии, стригили, стъклени мъниста и керамични съдове.

Екипът е проучил и четири средновековни структури от XIII–XIV век, както и три ями от различни периоди – една от елинистическата епоха и две от Средновековието. Част от находките са фрагментирани и ще бъдат реставрирани.

Всички артефакти ще бъдат съхранявани във фондовете на музей „Старинен Несебър“ и в близко бъдеще ще бъдат показани в Археологическия музей в града, подредени във временна изложба. Музеят планира и публична лекция, посветена на последните проучвания в района на некропола.

