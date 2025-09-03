БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
1/3 от задачите в изпита по математика след 7-и клас ще изискват познания по природни науки

Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Изпитът няма да затрудни учениците, уверен е министърът на образованието и науката

Снимка: БТА
Изпитът по математика след седми клас няма да затрудни учениците, уверен е министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му изпитът по математика за следващата година няма да бъде много по-различен от изпита в предходните години, въпреки че една трета от задачите ще включват и познаване на съдържание от природните науки.

Задачите ще си останат математически, каза още министър Вълчев и припомни, че на сайта на Министерството на образованието и науката са публикувани примерни задачи.

"И в момента учениците решават достатъчно практически задачи. Това, което правим сега, е, че ще бъдат заложени изначално такива задачи и ще бъде определен на техния брой. Няма да се изисква наизустяване на формули, на нито една формула, която е в учебните програми.

Резултатите от външното оценяване и от ПИЗА показват, че нашите ученици се справят трудно с решаването на практически задачи.

"Когато стигнат до математически израз, до алгоритъм, се справят по-добре. Дори една част от учениците казва, че заучават алгоритмите, но трудно трансформират една практическа ситуация в математическа задача. Именно това е целта - ние да развием в по-голяма степен умения, които са необходими, да ги направим и по-отговорни към учението на природни науки, пак казвам, че се изискват базови понятия", заяви министърът.

"Мисля, че се вижда от вариантите, които сме публикували, че това няма да затрудни учениците, защото няма да изисква нищо допълнително от това, което е в учебните програми по отношение на най-често поставения въпрос за частните уроки", уточни той.

#Националното външно оценяване #изпит по математика #Красимир Вълчев

