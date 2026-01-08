Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско

Над 500 домакинства в три населени места остават без електрозахранване към момента, показва информация от дежурните диспечери на електроразпределителните дружества. Най-сериозно е засегната територията на „Електроразпределителни мрежи Запад“, като екипите вече работят по отстраняване на авариите.

По информация на дежурния диспечер на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД на територията, обслужвана от „Електроразпределителни мрежи Запад“ без електрозахранване са:

- област Кюстендил, общ. Невестино, н.м. Раково - 10 клиента;

- област Плевен, общ. Плевен, н.м. Радишево, Тученица - 499клиенти.

Работи се по отстраняване на повредите.

По информация на дежурния диспечер на „Електроразпределение СЕВЕР“ АД на територията, обслужвана от „Електроразпределение СЕВЕР“ АД няма населени места без електрозахранване.



По информация на дежурния диспечер на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД на територията, обслужвана от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД няма населени места без електрозахранване.



По информация на дежурния диспечер на ЕСО - ЕАД няма повреди и аварии по електропреносната система.