ИЗВЕСТИЯ

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско

Чете се за: 01:12 мин.
У нас
останалите без ток потребители получат компенсации февруарските сметки
Над 500 домакинства в три населени места остават без електрозахранване към момента, показва информация от дежурните диспечери на електроразпределителните дружества. Най-сериозно е засегната територията на „Електроразпределителни мрежи Запад“, като екипите вече работят по отстраняване на авариите.

По информация на дежурния диспечер на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД на територията, обслужвана от „Електроразпределителни мрежи Запад“ без електрозахранване са:

- област Кюстендил, общ. Невестино, н.м. Раково - 10 клиента;
- област Плевен, общ. Плевен, н.м. Радишево, Тученица - 499клиенти.

Работи се по отстраняване на повредите.

По информация на дежурния диспечер на „Електроразпределение СЕВЕР“ АД на територията, обслужвана от „Електроразпределение СЕВЕР“ АД няма населени места без електрозахранване.

По информация на дежурния диспечер на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД на територията, обслужвана от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД няма населени места без електрозахранване.

По информация на дежурния диспечер на ЕСО - ЕАД няма повреди и аварии по електропреносната система.

До 15 януари се очаква още техника за справяне с кризата с боклука в София
До 15 януари се очаква още техника за справяне с кризата с боклука в София
Пътят Русе - Бяла е проходим при зимни условия Пътят Русе - Бяла е проходим при зимни условия
Чете се за: 01:55 мин.
Силна буря причини много щети в ямболското село Меден кладенец Силна буря причини много щети в ямболското село Меден кладенец
Чете се за: 01:37 мин.
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
Чете се за: 05:00 мин.
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
Язовир "Ивайловград" прелива след поройните дъждове в района Язовир "Ивайловград" прелива след поройните дъждове в района
Чете се за: 01:32 мин.

Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Аварии оставиха без ток над 500 домакинства в Кюстендилско и Плевенско
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите Пълна 48-часова блокада на границата с Гърция заради стачката на фермерите
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света След пороя в Крумовградско: Разрушени мостове и пътища, хора откъснати от света
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици Опасно зимно време в Европа - наводнения, студ и поледици
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Среща на Николай Младенов с израелския президент и с премиера Нетаняху
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Паралелната държава във Венецуела: Ще саботират ли престъпните...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след...
Чете се за: 03:10 мин.
Общество
Наркотик за над 6 млн. евро заловиха митничари на "Капитан...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
