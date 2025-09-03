Здравните профилактични карти за учениците вече ще са електронни

Здравните лично-профилактични карти за учениците вече ще са електронни, обяви министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов.

"Изпълнихме поетия ангажимент и сме в готовност за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година. Вече няма нужда родителите да носят здравните лично-профилактични карти на децата си, нито да предоставят т.нар. контактни бележки. Цялата информация е налична в Националната здравно информационна система".

Той уточни, че не се отменя физическия преглед при личния лекар. Информацията ще отива автоматично само при медицинските специалисти в училището и детската градина, които посещава детето.

"Апелът ми към родителите е да не очакват, че електронизацията означава дистанционно издаване на документи. Посещението в кабинета на общопрактикуващия лекар е задължително и не трябва да гледаме на него като на досаден ангажимент, защото това е грижа за нашето здраве и здравето на нашите деца". "Надявам се тази дигитална трансформация все повече да присъства в нашия живот. Както добре знаете, има приложение е-здраве. Призовавам всички родители да инсталират това приложение и чрез него, освен своя здравен статус, да могат да следят и този на своите деца", отбеляза и Валентин Мундров, министър на електронното управление.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев съобщи, че към училища функционират 1801 здравни кабинета. През започващата учебна година те ще бъдат с 31 по-вече отколкото през миналата учебна година. В детските градини функционират 1629 здравни кабинета, 52 ще бъдат по-вече в сравнение с миналата година.

"Политиката на двете министерства е да разширяваме финансирането и броя на тези здравни кабинети. Всички деца, които са минали здравно-профилактични прегледи след 1 януари 2025 година, няма да се налага сега да предоставят бележки. Тази информация ще бъде получена електронно от училищници медицински специалисти, респективно медицински специалисти в детските градини", уточни просветният министър.