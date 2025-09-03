Депутатите отхвърлиха проекторешението на “Възраждане” за провеждането на референдум за лева

Народното събрание отхвърли проекторешението на “Възраждане” за произвеждането на национален референдум на тема: “Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 година”.

В зала 110 гласуваха "против", 28 се въздържаха. За провеждането на референдум гласуваха - 65. След това от "Възраждане" напуснаха залата.

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов се възмути и отбеляза, че “ т. нар антинародно събрание не представлява българския народ. Този парламент е нелегитимен, той не представлява българския народ, а само хората който са вътре в него, изтъкна той и добави: