Ивелин Михайлов: Опозиционните партии могат да се обединят и да се стигне до освобождение от съвременното робство

Възможно е правителството да бъде свалено, особено когато народът дава такива сигнали. Опозиционните партии бързо решават да ги използват и се обединят, а не да бъдат разединени, защото когато народът иска нещо партиите 100% трябва да го изпълнят. Това коментира в "Денят започва" лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Тук освен Радостин Василев, ако и хората малко повече започнат да работят в тази посока да искат свалянето на Борисов и Пеевски, а не да бъдат разделени на теми като Украйна, Русия, ЕС и БРИКС или друг такъв тип организации, тогава самите политически партии, които са в опозиция, ще намерят сили, за да могат да се обединят, да поведат народа и да стигнем до така бленуваното освобождение от съвременното политическо робство", посочи Михайлов.

Той каза още, че от ПП-ДБ не са искали да поставят подписите си за искания вот на недоверие към правителството. Причината, според него, е в "Да, България", които не ги харесват.

"Величие" е една от малкото партии, които остро се изказват срещу управлението - и в София, и в Народното събрание, и по места. Ние сме абсолютно навсякъде по места и гледаме да помогнем на хората, които наистина страдат от това управление", добави той.

