Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българите виждат това

Виждаме нещо общо между демократите и популистите - те не предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите на българските граждани, не предлагат конкретни политики, а единственото, което предлагат е политическо напрежение и протести. Може би целта на демократите и популистите да съществуват в политиката е именно това - каза в "Денят започва" председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.

"Алтернатива на това управление няма, българските граждани го виждат. Демократите можеха спокойно да бъдат част от това управление. Те сами пожелаха да не поемат политическата отговорност, за да решават проблемите на българските граждани. Не приеха кандидатурата на Росен Желязков за министър-председател. Тръгнаха си от масата на преговорите при положение, че всички техни искания бяха удовлетворени и бяха записани в споразумението за партньорство", посочи Стойнев.

По думите му, правителството е стабилно и върши своята работа и имахме 4 години политическо безвремие:

"Няма напрежение между трите партии, тъй като има само три партии, които са подписали споразумението за управление. Спомняте си, че ние не се съгласихме АПС да подпишат това споразумение, който желае да подкрепя правителството е добре дошъл. Най-вече десните трябва да отговорят на своите избиратели какво управление виждат, ако това правителство падне - ПП-ДБ с меч, "Величие" и "Възраждане". Защото, ако те искат да управляват с няколко други политически сили в бъдеще, те трябва сега да дойдат на масата и да пожелаят да управляват заедно."

Според Стойнев, високите цени са голям проблем и БСП държи да има по-силна политика, по-адекватна политика от страна на правителството. Засега сме доволни от действията на Комисията за защита на конкуренцията, която вече започна да налага глоби на големите търговски вериги, добави той.

