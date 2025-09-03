БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьори на автобуси се състезаваха в Стокхолм

Теодора Гатева
Чете се за: 00:40 мин.
По света
За да се предизвика интерес към професията

В Стокхолм се проведе традиционното състезание за шофьори на автобуси. В тaзгодишното му издание участваха 20 професионални водачи от цяла Швеция.

Целта на състезанието е да се покажат по най-добрия начин уменията, които автобусните шофьори трябват да владеят. Освен майсторското шофиране, участниците трябваше да общуват с пътници, да оказват първа помощ и да гасят пожар.

Освен да се демонстрира класа, целта е да се предизвика интерес към професията шофьор на автобус. Липсва на желаещи да се обучават ще се окаже проблем за властите в Швеция, прогнозират от гилдията.

#Стокхолм #автобуси #състезание

