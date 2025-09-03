Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента

Ватманът на дерайлиралия трамвай 22 има вина ще бъде наказан за инцидента, но тепърва ще се установява дали вината за инцидента е изцяло негова. Може да бъде административно наказание, предупреждение за уволнение или уволнение. Това съобщиха на брифинг от Столичния електротранспорт.

До инцидента се стига след като ватманът слязъл да си вземе кафе. От Столичния електротранспорт обясниха, че не е обезопасил достатъчно добре мотрисата.

"Обезопасява трамвая и спира да си купи кафе. Излизайки от кафето, вижда, че трамвайната мотриса е потеглила. Според думите на ватмана той е извършил достатъчно действия за обезопасяване. Общо за всички е при напускане на превозното средство - сваляне на токовземателя", обясни Милен Миньов от Столичния електротранспорт.

Ватманът е с над 20-годишен опит. Заявил е, че е затворил е вратите на трамваите и е сложил джойстика на позиция "спиране".

"Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол, след което им се дава пътния лист, с който излизат да работят. Всяка трамвайна мотриса след прибиране в депо минава ежедневен преглед, а задължително един път в месеца минават обстоен преглед".

Няма как да се види с каква скорост се е движил трамваят, защото няма записващо устройство. Това е първият подобен случай.

Щетите вероятно възлизат на десетки хиляди левове, заяви кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

"Ремонтът ще започне веднага, в крайна сметка щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но преди това има степени. Ще започне със средства от Столичен електротранспорт и аварийния фонд на общината, но след това трябва да бъдат покрити от застраховката. Ако разследването установи пряк извършител, вероятно ще има регрес и към тях".

Щетите по двете трамвайни мотриси са на стойност около 50 000 лева. По случая работи Софийската градска прокуратура.