БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Отстраняването на щетите ще започне веднага, заяви Трайчо Трайков

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ватманът на дерайлиралия трамвай 22 има вина ще бъде наказан за инцидента, но тепърва ще се установява дали вината за инцидента е изцяло негова. Може да бъде административно наказание, предупреждение за уволнение или уволнение. Това съобщиха на брифинг от Столичния електротранспорт.

До инцидента се стига след като ватманът слязъл да си вземе кафе. От Столичния електротранспорт обясниха, че не е обезопасил достатъчно добре мотрисата.

"Обезопасява трамвая и спира да си купи кафе. Излизайки от кафето, вижда, че трамвайната мотриса е потеглила. Според думите на ватмана той е извършил достатъчно действия за обезопасяване. Общо за всички е при напускане на превозното средство - сваляне на токовземателя", обясни Милен Миньов от Столичния електротранспорт.

Ватманът е с над 20-годишен опит. Заявил е, че е затворил е вратите на трамваите и е сложил джойстика на позиция "спиране".

"Преди излизане от депо всички ватмани се проверяват за алкохол, след което им се дава пътния лист, с който излизат да работят. Всяка трамвайна мотриса след прибиране в депо минава ежедневен преглед, а задължително един път в месеца минават обстоен преглед".

Няма как да се види с каква скорост се е движил трамваят, защото няма записващо устройство. Това е първият подобен случай.

Щетите вероятно възлизат на десетки хиляди левове, заяви кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

"Ремонтът ще започне веднага, в крайна сметка щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но преди това има степени. Ще започне със средства от Столичен електротранспорт и аварийния фонд на общината, но след това трябва да бъдат покрити от застраховката. Ако разследването установи пряк извършител, вероятно ще има регрес и към тях".

Щетите по двете трамвайни мотриси са на стойност около 50 000 лева. По случая работи Софийската градска прокуратура.

#дерайлирал трамвай #трамвай 22 #София #Трайчо Трайков #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
5
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
6
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Регионални

Пожар гори в склад за фолио в София
Пожар гори в склад за фолио в София
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе" Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
14174
Чете се за: 00:35 мин.
Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков" Трамвай аварира на столичния булевард "Константин Величков"
Чете се за: 00:27 мин.
"Харесвахме си кмета, долу диктатурата": Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев "Харесвахме си кмета, долу диктатурата": Нов протест в подкрепа на Благомир Коцев
Чете се за: 01:50 мин.
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
Заради дилъра Поро - полицията засилва мерките за сигурност в община Ботевград Заради дилъра Поро - полицията засилва мерките за сигурност в община Ботевград
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента
Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Ще внесем вота на недоверие заедно с АПС и МЕЧ Ивайло Мирчев: Ще внесем вота на недоверие заедно с АПС и МЕЧ
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Пожар гори в склад за фолио в София Пожар гори в склад за фолио в София
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Започва новият политически сезон
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ