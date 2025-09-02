БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
Чете се за: 01:57 мин.

Европейският шампион Испания пристигна на българска земя

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Сериозните мерки за сигурност около испанците позволиха на стотиците фенове само да видят идването на рейса и да зърнат някои от големите звезди на испанския футбол.

Национален отбор на Испания по футбол
Европейският шампион по футбол Испания пристигна в България. Селекцията на Луис де ла Фуенте кацна на летище "Васил Левски" преди около час, а феновете на "Ла Фурия Роха" се събраха, за да ги посрещнат пред столичен хотел.

Сериозните мерки за сигурност около испанците позволиха на стотиците фенове само да видят идването на рейса и да зърнат някои от големите звезди на испанския футбол. 20-тина охранители от Испания и 55 журналисти пристигнаха с отбора, който по наша информация ще окупира около 2 или 3 етажа от целия хотел.

В утрешния ден Дe ла Фуенте ще даде пресконференция, а в четвъртък мачът на Националния стадион се очаква да бъде посетен от над 40 000 зрители.

"Септември крие опасности. България и Турция ще бъдат твърдо решени да усложнат нещата за нас, тъй като знаят, че най-добрият им шанс да си осигурят класиране е, когато са домакини", сподели испанският селекционер пред сайта на ФИФА.

Вижте целия материал във видеото!

Гледайте световната квалификация България – Испания на 4 септември по БНТ 1 и БНТ 3

#Национален отбор на Испания по футбол

