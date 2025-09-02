БНТ
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22...
11:44, 03.09.2025
Чете се за: 02:05 мин.
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
09:00, 03.09.2025
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Спортни новини 02.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 02.09.2025
Спорт
20:27, 02.09.2025
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
20:23, 02.09.2025
По пътя на евроинтеграцията: Парламентът в Скопие ще разгледа...
20:17, 02.09.2025
"Харесвахме си кмета, долу диктатурата": Нов протест в...
20:00, 02.09.2025
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
19:58, 02.09.2025
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе...
19:15, 02.09.2025
Заради дилъра Поро - полицията засилва мерките за сигурност в...
19:10, 02.09.2025
Протест в Локорско и кв. "Кремиковци": Местните хора не...
ТОП 24
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
3
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
5
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...
6
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил...
Най-четени
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 02.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 02.09.2025 г., 09:15 ч.
09:17, 02.09.2025
Спортни новини 01.09.2025 г. 20:50 ч.
20:50, 01.09.2025
Спортни новини 01.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 01.09.2025
Спортни новини 01.09.2025 г., 09:10 ч.
09:10, 01.09.2025
Спортни новини 31.08.2025 г., 20:35 ч.
20:35, 31.08.2025
Водещи новини
Осъждан за кражба е обвиняемият за инцидента с трамвай 22 в София
11:30, 03.09.2025
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Част от родителите на децата, катерили се по кран в София, са знаели за действията им
12:05, 03.09.2025
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Илияна Йотова: Приоритетите на управляващите са коренно различни от тези на президентството
11:29, 03.09.2025
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Трима пострадаха след инцидент с автобус от градския транспорт на Бургас
11:39, 03.09.2025
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Политическите заявки през новия парламентарен сезон
12:00, 03.09.2025
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Народното събрание започна работа след лятната ваканция
09:00, 03.09.2025
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бойко Борисов: Управлението не е стабилно, но ще вървим докрай
09:18, 03.09.2025
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
В Ахелой недоволстват заради непрестанен шум от пречиствателна станция
10:35, 03.09.2025
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
