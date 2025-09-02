По пътя на евроинтеграцията: Парламентът в Скопие ще разгледа декларация с червени линии за България

Външният министър Георг Георгиев запозна външните министри на Европейския съюз за продължаващите опити на Република Северна Македония да не изпълни поетите ангажименти по пътя към отварянето на преговорите за членство в Европейския съюз. Поводът е образуваното дело в Конституционния съд в Скопие за обявяване за нищожен двустранните протокол, подписан с нашата страна през 2022-ра година паралелно с преговорната рамка за вписване на българите в Конституцията.

В средата на миналия месец Конституционният съд в Скопие образува дело за нищожността на двустранния протокол, подписан от тогавашните външни министри Теодора Генчовска и Буяр Османи през 2022 година. Според този протокол междуправителствена комисия трябва един път годишно да преглежда прилагането на Договора за добросъседство. В делото пред Конституционния съд в Скопие се твърди, че документът е в противоречие с член на Конституцията, излиза извън рамките на правен акт и "поражда вредни последици по въпросите на идентичността на македонския народ, език и държава".

По този повод Георг Георгиев заявява пред своите европейски колеги:

"Вместо конструктивен диалог и добросъседски отношения, наблюдаваме политика на конфронтация, провокации и отстъпление от поетите задължения, включително целенасочено оспорване на ключови договорености пред Конституционния съд в Скопие. Не е възможна промяна на договореното вече френско предложение или на компоненти от него. България очаква Скопие да изпълнява ангажиментите си и е готова да помага в процеса на реформи по пътя към евроинтеграцията."

До края на седмицата в парламента на Република Северна Македония ще бъде внесена резолюция с така наречените "червени линии" на Скопие за евроинтеграцията и двустранните отношения с България, както и за вписването на българите в Конституцията. Проектът за декларация е на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония и в нея се очаква да е записано, че ако България повторно блокира Скопие то преговорите трябва да се преустановят или замразят. Лидерът на опозицията Венко Филипче обвини управляващите в бездействие по пътя към Евросъюза.

Венко Филипче - лидер на СДСМ: "Едно е да търсят извинения и това прави правителството напоследък. Първо искаха отложено действие на конституционните промени и стана ясно, че не може, цяла Европа им каза, че не може. Искаха България да приеме решението на Европейския съд за правата на човека в Страсбург и осъзнаха, че и това не може. И виждаме, че никой не се труди, няма дипломатическа активност."

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че в текстовете на предложената резолюция ще бъдат включени и позициите на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

Християн Мицкоски - премиер на Република Северна Македония: "Па да го видим документа, който ще внесат. Надявам се, че ще позволят на парламентарната група на ВМРО-ДПМНЕ да предложи конкретни поправки. Айде да го видим документа, но искам да ви напомня, че всички декларации, приети в миналото от СДСМ са просто думи на хартия. Никога не са изпълнявани."

На неформалната среща на външните министри на Европейския съюз в Копенхаген сред основните теми е искането на Молдова да бъде отделена от Украйна за започване на преговори.

Гюнтер Крихбаум - министър за Европа на Германия: "Абсолютно необходимо е да се даде ясен отговор и ясна перспектива не само на Молдова, и не само на Украйна, но и на Балканите като цяло, защото имаме нужда от стабилност в този регион."

На ежегодния стратегически форум в Блед, Словения, от Еврокомисията потвърдиха позицията, че отстъпление от критериите не трябва да има.

Марта Кос - еврокомисар по разширяването: "Трябва да сме готови до 2030-та - и страните - кандидатки, и ние. Но за да приемем нови страни-членки те трябва да изпълнят изискванията, без преки пътища - върховенство на закона, човешки права, борба с корупцията и свободни медии - не подлежат на предоговаряне."

Остава въпросът колко още преки пътища към преговорите ще търсят управляващите в Скопие и дали предстоящата кампания за местни избори отново ще бъде доминирана от антибългарска реторика.