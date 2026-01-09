БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Букурещ въведе туристическа такса от 2 евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази

Подобна мярка прилагат и други градове в Румъния

Букурещ въведе туристическа такса от 2 евро
Слушай новината

Туристите, които посещават Букурещ, вече трябва да плащат нова такса за настаняване в размер на 10 румънски леи (около 2 евро) на нощ. Мярката влезе в сила от 1 януари тази година и ще генерира приблизително 15 милиона леи (приблизително 2,9 милиона евро) годишно за местния бюджет, изчисляват властите. Парите ще бъдат използвани за насърчаване на туризма и подобряване на инфраструктурата.

Букурещ не е единственият румънски град, избрал да наложи подобна такса. До тази мярка прибегнаха град Брашов и ски курортът Пояна Брашов. Там гостите дължат обща такса от 12 леи (2,40 евро) за всеки ден престой.

Властите в Сибиу са избрали различен модел. От 1 януари 2026 г. туристите, отседнали в града плащат специална хотелска такса в размер на 2% от общата цена на настаняването.

В Къмпулунг Молдовенеск всеки настанен турист плаща такса от 2 леи (0,40 евроцента) на ден с изключение на деца под 2 години.

В Търгу Нямц таксата достига 5 леи (около 1 евро) на ден престой.

Подобни мерки съществуват и в други популярни дестинации в Румъния като Орадя, Сучава и Констанца.

"Годишният доход е приблизително 1,5 милиона леи (296 000 евро) - средства, използвани изключително за популяризиране на град Орадя като туристическа дестинация", каза в говорителят на общината в Орадя Октавиан Харагош.

В морския град Констанца туристическата такса е донесла близо 700 000 евро миналата година, използвани за популяризиране на крайбрежието.

Представители на хотелиерския бранш обаче разкритикуваха решението, както и начина, по който е било прието. Те твърдят, че хотелските оператори не са били консултирани и че процедурата е била прибързана.

Федерацията на румънската хотелиерска индустрия призова местните власти да подновят диалога с частния сектор, да преразгледат решението и да обвържат всяка форма на туристическо облагане със създаването на ясен и прозрачен план за промоция на Букурещ.

#Букурещ #румъния #туристическа такса

Последвайте ни

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
3
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
4
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
5
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят...
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП
6
България и еврото: Продължават засилените проверки на НАП и КЗП

Най-четени

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Балкани

"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
"Минусови температури, няма тоалетна, гърците си правят каквото си искат" – неволите на превозвачите по границата продължават
Между 10 и 12 евро на час губят превозвачите заради гръцките блокади Между 10 и 12 евро на час губят превозвачите заради гръцките блокади
Чете се за: 05:32 мин.
Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери Втори ден Гърция е блокирана от протестиращите фермери
Чете се за: 00:42 мин.
Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон" Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП "Кулата – Промахон"
Чете се за: 02:17 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП "Илинден - Ексохи" Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП "Илинден - Ексохи"
Чете се за: 02:00 мин.
Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на пътища и гранични пунктове Гръцките фермери готвят 48-часова блокада на пътища и гранични пунктове
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Черният лед - опасен капан за шофьорите
Черният лед - опасен капан за шофьорите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Идват ледени дни Идват ледени дни
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна Блокадата на гръцките фермери на границата с България падна
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Чете се за: 01:35 мин.
Общество
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Американска делегация ще посети Венецуела за разговори с временните...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ