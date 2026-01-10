БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ключов пленум на БСП след оставката на ръководството

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Снимка: БТА
Ключово заседание на Националния съвет на БСП се очаква днес, след като цялото ръководство на партията подаде оставка на 16 декември.

Членовете на Изпълнителното бюро мотивираха решението си за оставка като акт на колективна отговорност, след като кабинетът "Желязков", в който участва БСП, подаде оставка. Тогава на поста си остана само председателят Атанас Зафиров.

Днес обаче червеният пленум ще вземе решение за ръководството на партията. Преди дни от "БСП - София" поискаха спешно свикване на конгрес и избор на нов председател.

Такива са исканията и на младежката организация на левицата.

#БСП #пленум

