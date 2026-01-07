БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1

В началото на 2026 г. предаването "Истории от Олимпийските игри" започва своето зимно приключение.

Иван Лебанов е първият българин олимпийски медалист от Зимни игри.

"Аз съм от малцината източно-европейци, като изключиме тогавашния Съветски Союз, който е влизал в първите трима на световни и олимпийски игри", споделя Лебанов.

През 1980 г. Петър Попангелов печели слалом за Световната купа.

"В първия манш имах второ време. Във втория обаче аз дадох най-добро време", спомня си легендата на България.

Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" в неделя в 13:15 ч. по БНТ 1!

Грешка спря Алберт Попов в Мадона ди Кампильо
Грешка спря Алберт Попов в Мадона ди Кампильо
Отличен Алберт Попов в първия манш в Мадона ди Кампильо
Чете се за: 01:15 мин.
Гледайте паралелния гигантски слалом в Скуол в събота по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Започна обратното броене до старта на зимните Олимпийски игри
Чете се за: 01:05 мин.
БНТ 3 ще излъчи слалома в Аделбоден в неделя
Чете се за: 00:42 мин.
Виктор Гичев: Трасето в Мадона ди Кампильо подхожда изключително на стила на каране на Алберт Попов
Чете се за: 04:22 мин.

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
