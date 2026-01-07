Гледайте поредицата "Истории от Олимпийските игри" всяка неделя от 13:15 ч. по БНТ 1

В началото на 2026 г. предаването "Истории от Олимпийските игри" започва своето зимно приключение.

Иван Лебанов е първият българин олимпийски медалист от Зимни игри.

"Аз съм от малцината източно-европейци, като изключиме тогавашния Съветски Союз, който е влизал в първите трима на световни и олимпийски игри", споделя Лебанов.

През 1980 г. Петър Попангелов печели слалом за Световната купа.

"В първия манш имах второ време. Във втория обаче аз дадох най-добро време", спомня си легендата на България.

