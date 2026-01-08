Управителят на НОИ: Нито една пенсия не е намалена след преминаването към еврото

Плащанията на пенсиите са гарантирани, а осъвременяването от 1 юли не е под въпрос въпреки удължителния бюджет. Нито един пенсионер не е получил намален размер на пенсията след превалутирането в евро, а процесът е преминал напълно прозрачно и без технически проблеми. Това заяви управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова-Начева в интервю за предаването "Още от деня".

"Нито една пенсия не е променена, нито една пенсия не е намалена. Превалутирането се извършва в полза на лицата по един единствен официално обявен курс - 1,95583", подчерта тя.

По думите ѝ най-голямото притеснение сред възрастните хора е било дали ще получат същия размер на пенсиите си след въвеждането на еврото.

"Процесът е напълно прозрачен и предвидим – системите на НОИ генерират автоматично превалутирането и всеки може във всеки момент да получи информация", заяви Караиванова-Начева.

Тя отчете ключовата роля на информационната кампания, проведена съвместно с Български пощи, кметствата и местните администрации.

От началото на януари се отчита рязък скок в използването на електронния портал на НОИ, в който вече са обединени всички услуги на института, съобщи още Караиванова-Начева. Чрез портала гражданите могат да подават заявления за обезщетение за безработица, да заявяват документи от осигурителния архив, както и да проверяват данни за осигурителен стаж и доходи.

"Виждаме голям ръст на запитванията още в първите дни на януари, което означава, че порталът се използва активно", каза управителят на НОИ.

Сред най-популярните електронни услуги е тази за прогнозен размер на пенсията. Достъпът се осъществява с ПИК или КЕП.

"Всеки, който въведе данните си за стаж и доходи, може да получи прогнозния размер на своята пенсия директно през портала", обясни Караиванова-Начева.

Управителят на НОИ беше категорична, че социалните и осигурителните плащания не са застрашени, въпреки че страната е с удължителен бюджет.

"Разходите се извършват така, както са разписани в Кодекса за социално осигуряване", посочи тя.

Караиванова-Начева увери, че швейцарското правило няма да бъде нарушено, въпреки липсата на редовен бюджет.

"Не стои под въпрос приложението на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване. Пенсионерите трябва да бъдат спокойни – от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени", заяви тя.

Осъвременяването ще бъде извършено по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите.