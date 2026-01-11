Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Българските пощи"

Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.

„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.

Той обясни, че при случаи като този в Караисен с пенсиониран служител и от Стамболово, където пощенският служител се е разболял, се решават чрез назначаване на заместник, който поема функциите на касиер и изплаща пенсиите.

По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми:

„Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно… Единственият проблем, той беше предвиждам, е че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове. Веднага вдигаме лимита за следващия ден, като това поражда един допълнителен дефицит – да няма оборотни пари, с които да се купува евро. Още в сряда МС ще вдигне лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, каза още министърът на транспорта в оставка.

От думите му стана ясно, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. Самият той вчера е направил проверка на различни места.

„Вчера лично аз пазарувах и навсякъде до последния цент ми върнаха с евро. Пазарувах и с левове и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията – и в плод и зеленчука и в магазина и в една сладкарница, в която влязох всички бяха изключително коректни. Мога да предполагам, че с дните става това натрупване и търговските обекти са все повече и повече снабдени.“ – Гроздан Караджов.

Във връзка със сигнал за необосновано поскуване на цени на летището в София, Караджов заяви,ч е утре ще отиде да провери лично за какво става дума.

Министърът отбеляза и стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като уточни, че към момента няма информация дали те биха се срещнали с него и подчерта, че стачката е прекратена в петък.