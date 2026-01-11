Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Българските пощи"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми

гроздан караджов
Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи", а за следващата седмица са заявени нови 26 милиона лева. Това съобщи в „Денят започва с Георги Любенов“ министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

Той подчерта, че процесите на обмяна преминават безпроблемно и бързо, особено в малките населени места, където липсват банкови клонове. Той посочи, че интересът е особено висок сред възрастните хора.

„С гордост и с огромна благодарност към пощенци мога да отбележа, че процесите на обмяната на лева в евро преминават безпроблемно и доста бързо се случва тази услуга. Няма констатирани сериозни нарушения. "Български пощи" се справя много добре, има много здравословен, хубав, добър интерес от страна на възрастните хора, които живеят в по-малките населени места, там, където няма банкови клонове и "Български пощи" са тези, които обменят пари. За една седмица над 30 милиона лева сме обменили вече и интересното е, че за следващата седмица вече има суми от над 1000 лева, които се заявяват – заявени са приблизително 26 милиона нови средства, извън тези с по-малките суми, които не се заявяват“, каза Гроздан Караджов.

Той обясни, че при случаи като този в Караисен с пенсиониран служител и от Стамболово, където пощенският служител се е разболял, се решават чрез назначаване на заместник, който поема функциите на касиер и изплаща пенсиите.

По думите му изплащането на пенсиите върви без проблеми:

„Изплащането на пенсиите не е нещо извънредно и, както очаквахме, минава спокойно… Единственият проблем, той беше предвиждам, е че на места свършват банкнотите и монетите в евро и няма възможност да се обменя в следобедните часове. Веднага вдигаме лимита за следващия ден, като това поражда един допълнителен дефицит – да няма оборотни пари, с които да се купува евро. Още в сряда МС ще вдигне лимита на този оборотен кредит. Аз подписах такъв доклад в петък“, каза още министърът на транспорта в оставка.

От думите му стана ясно, че търговците се справят с новата валута и гражданите масово получават ресто само в евро. Самият той вчера е направил проверка на различни места.

„Вчера лично аз пазарувах и навсякъде до последния цент ми върнаха с евро. Пазарувах и с левове и с евро, нарочно, за да видя каква ще е реакцията – и в плод и зеленчука и в магазина и в една сладкарница, в която влязох всички бяха изключително коректни. Мога да предполагам, че с дните става това натрупване и търговските обекти са все повече и повече снабдени.“ – Гроздан Караджов.

Във връзка със сигнал за необосновано поскуване на цени на летището в София, Караджов заяви,ч е утре ще отиде да провери лично за какво става дума.

Министърът отбеляза и стачката на гръцките фермери и блокадата на границата с Гърция, като уточни, че към момента няма информация дали те биха се срещнали с него и подчерта, че стачката е прекратена в петък.

