БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест в Локорско и кв. "Кремиковци": Местните хора не искат кариера за строителни материали

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:25 мин.
Регионални
Запази
Протест в Локорско и кв. "Кремиковци": Местните хора не искат кариера за строителни материали
Снимка: БНТ
Слушай новината

Протест на гражданите на село Локорско и квартал "Кремиковци". Причината за недоволството е изграждане на кариера за добив на строителни материали в района. Проектът е спрян, но в края на месец юли отново постъпва уведомление за инвестиционно предложение. Протестиращите блокираха за 10 минути едното платно на "Ботевградско шосе" и заявиха, че ако не бъдат чути ще продължат с протестите.

Ива живее заедно с децата си в село Локорско. Казва, че се притеснява за здравето на децата си, ако започне на да се изгражда кариера за добив на строителни материали.

Ива Чичанова - жител на с. Локорско: "Тяхното здраве ще бъде съсипано, ние ще бъдем изтровени, няма да имаме бъдеще тук. На 14 км от МС, от жълтите павета да се вдигат тоново прах, всичката тази прах ще се отрази и на софиянци."

Къщата ѝ се намира на километър от гората, през която трябва да премине тежката техника. Освен голямата площ от 150 декара, на която ще се простира кариерата. Жителите са обезпокоени и от това, че ще се унищожат 240 декара гора.

Ива Чичанова - жител на с. Локорско: "В непосредствена близост имаме гора, която е дом на хиляди животни - птици, язовци, таралежи и гора с дългогодишно израснали дървета, които ще бъдат изсечени, това е допълнителен удар."

Инвестиционното предложението от частна фирма постъпва още през 2016 г. в РИОСВ. Проектът е спрян през 2022 година с цел опазване на защитените зони, но преди седмица отново постъпва уведомление.

Марин Грозданов - представител на Инициативен комитет на с. Локорско и кв. "Кремиковци": "Въпросът е защо се пуска отново нещо, което е спряно, кой нареди да бъде пуснато това инвестиционно намерение. Второто нещо, което е важно в инвестиционното намерение пише, че ще използват съществуваща транспортна мрежа, а такава не съществува, трето нещо е, че тук има и друг проект за изграждане на екоселище."

Кметът на район "Кремиковци" заяви, че е внесено възражение в РИОС, но до момента няма отговор.

Лилия Донкова - кмет на район "Кремиковци": "Това е една красива местност, която ще бъде съсипана и ще бъде превърната в грозна гледка и в нещо, от което някой ще печели, а няма да е в полза на обществото. Много близо е самият обект до рудник "Кремиковци", там има опасност от свлачищни процеси и без да има взривове, а кой ще гарантира за живота на хората."

От РИОСВ отговориха, че при тях е получено уведомление за инвестиционно предложение и в резултат на това са постъпили няколко становища и възражения, включително от кметовете на Кремиковци и село Локорско, но не и от Столична община. От екоинспекцията допълват, че в момента, в който пристигне становището и от "Московска" 33, инвеститорът ще бъде уведомен какви допълнителни действия да предприеме.

Крайното решение ще бъде взето след оценка на въздействието върху околната среда и получените документи. От Столична община заявиха, че застават зад жителите и кметовете на "Кремиковци" и Локорско. Екипът ни се свърза с управителя на фирма, която ще строи, но отговор не получихме. А за хората най-важно е:

Ива Чичанова - жител на с. Локорско: "Молим просто това нещо да бъде спряно."

Марин Грозданов: "Ние искаме чист въздух за нас и нашите деца, да бъде спазен закона."

Протестиращите жителите изразиха недоволството си с автошествие срещу намерението за изграждане на кариера в района. Те заявиха, че протестите ще продължат докато не бъдат чути исканията им.

снимки: Алекс Христов, БНТ

#кариера за строителни материали #село Локорско #"Кремиковци"

Последвайте ни

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
3
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в Пловдив
4
Позиция на "Величие" заради инцидента със самолета на...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
6
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
5
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Екология

Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода
Над два милиарда души по света нямат достъп до безопасна питейна вода
След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания
Чете се за: 03:35 мин.
Леко завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара край Харманли Леко завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара край Харманли
Чете се за: 01:17 мин.
За да научи повече за топенето на ледниците, ЮНЕСКО започна експедиция за изкачване на Килиманджаро За да научи повече за топенето на ледниците, ЮНЕСКО започна експедиция за изкачване на Килиманджаро
Чете се за: 02:07 мин.
Големият бариерен риф в Австралия с най-мащабното избелване, регистрирано някога Големият бариерен риф в Австралия с най-мащабното избелване, регистрирано някога
Чете се за: 00:47 мин.
Протест пред екоинспекцията във Велико Търново срещу намерение за изграждане на кариера за варовик Протест пред екоинспекцията във Велико Търново срещу намерение за изграждане на кариера за варовик
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското посолство
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в България от...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ