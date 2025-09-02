Протест в Локорско и кв. "Кремиковци": Местните хора не искат кариера за строителни материали

Протест на гражданите на село Локорско и квартал "Кремиковци". Причината за недоволството е изграждане на кариера за добив на строителни материали в района. Проектът е спрян, но в края на месец юли отново постъпва уведомление за инвестиционно предложение. Протестиращите блокираха за 10 минути едното платно на "Ботевградско шосе" и заявиха, че ако не бъдат чути ще продължат с протестите.

Ива живее заедно с децата си в село Локорско. Казва, че се притеснява за здравето на децата си, ако започне на да се изгражда кариера за добив на строителни материали.

Ива Чичанова - жител на с. Локорско: "Тяхното здраве ще бъде съсипано, ние ще бъдем изтровени, няма да имаме бъдеще тук. На 14 км от МС, от жълтите павета да се вдигат тоново прах, всичката тази прах ще се отрази и на софиянци."

Къщата ѝ се намира на километър от гората, през която трябва да премине тежката техника. Освен голямата площ от 150 декара, на която ще се простира кариерата. Жителите са обезпокоени и от това, че ще се унищожат 240 декара гора.

Ива Чичанова - жител на с. Локорско: "В непосредствена близост имаме гора, която е дом на хиляди животни - птици, язовци, таралежи и гора с дългогодишно израснали дървета, които ще бъдат изсечени, това е допълнителен удар."

Инвестиционното предложението от частна фирма постъпва още през 2016 г. в РИОСВ. Проектът е спрян през 2022 година с цел опазване на защитените зони, но преди седмица отново постъпва уведомление.

Марин Грозданов - представител на Инициативен комитет на с. Локорско и кв. "Кремиковци": "Въпросът е защо се пуска отново нещо, което е спряно, кой нареди да бъде пуснато това инвестиционно намерение. Второто нещо, което е важно в инвестиционното намерение пише, че ще използват съществуваща транспортна мрежа, а такава не съществува, трето нещо е, че тук има и друг проект за изграждане на екоселище."

Кметът на район "Кремиковци" заяви, че е внесено възражение в РИОС, но до момента няма отговор.

Лилия Донкова - кмет на район "Кремиковци": "Това е една красива местност, която ще бъде съсипана и ще бъде превърната в грозна гледка и в нещо, от което някой ще печели, а няма да е в полза на обществото. Много близо е самият обект до рудник "Кремиковци", там има опасност от свлачищни процеси и без да има взривове, а кой ще гарантира за живота на хората."

От РИОСВ отговориха, че при тях е получено уведомление за инвестиционно предложение и в резултат на това са постъпили няколко становища и възражения, включително от кметовете на Кремиковци и село Локорско, но не и от Столична община. От екоинспекцията допълват, че в момента, в който пристигне становището и от "Московска" 33, инвеститорът ще бъде уведомен какви допълнителни действия да предприеме.

Крайното решение ще бъде взето след оценка на въздействието върху околната среда и получените документи. От Столична община заявиха, че застават зад жителите и кметовете на "Кремиковци" и Локорско. Екипът ни се свърза с управителя на фирма, която ще строи, но отговор не получихме. А за хората най-важно е:

Ива Чичанова - жител на с. Локорско: "Молим просто това нещо да бъде спряно." Марин Грозданов: "Ние искаме чист въздух за нас и нашите деца, да бъде спазен закона."

Протестиращите жителите изразиха недоволството си с автошествие срещу намерението за изграждане на кариера в района. Те заявиха, че протестите ще продължат докато не бъдат чути исканията им.

снимки: Алекс Христов, БНТ