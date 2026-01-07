БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Още
Запази

Това сочат данните на хидрографската служба на Германия

Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море
Слушай новината

Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на наблюденията на Северно море, съобщи АФП, цитирайки BSH – Федералната служба по морско корабоплаване и хидрография на Германия.

"През 2025 г. средната температура в Северно море достигна 11,6 градуса по Целзий – най-високата регистрирана стойност от 1969 г. насам", посочват от BSH.

"Това е ясно доказателство за прогресивното изменение на климата", добавят от службата.

Що се отнася до Балтийско море, 2025 г. също се доближава до рекорда. Според измерванията на BSH средната годишна температура там е била 9,7 градуса по Целзий – с 1,1 градуса над средната за периода 1997–2021 г.

"Това прави 2025 г. втората най-топла година за Балтийско море от началото на събирането на данни през 1990 г.", уточняват от BSH, като отбелязват, че само 2020 г. е била по-топла.

Президентът на BSH Хелге Хеегевалд коментира последиците от изменението на климата:

"Дори ако веднага спрем емисиите на парникови газове по целия свят, нивото на моретата вероятно ще продължи да се покачва през вековете."

Според Междуправителствения панел за климатични промени на ООН скоростта на затоплянето на океаните се е увеличила повече от два пъти от 1993 г.

#Северно море #климатични промени

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Екология

Антарктида, едно от най-отдалечените места на Земята, кипи от живот (СНИМКИ)
Антарктида, едно от най-отдалечените места на Земята, кипи от живот (СНИМКИ)
Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа
16914
Чете се за: 01:12 мин.
Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград
Чете се за: 02:07 мин.
Озоновата дупка се свива, твърдят учени Озоновата дупка се свива, твърдят учени
Чете се за: 03:22 мин.
Двойка полярни сови около езерото Мичиган привлича любители на птиците в Чикаго (СНИМКИ) Двойка полярни сови около езерото Мичиган привлича любители на птиците в Чикаго (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:07 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Чете се за: 03:57 мин.
Още
Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ