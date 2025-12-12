Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград

Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици отчита системата за мониторинг в Благоевград. Какви са причините за системното замърсяване и как местната власт се бори с проблема?

Два пъти над допустимите норми на фини прахови частици е отчела системата на общината през последните два дни. Пикът на замърсяването е в сутрешните часове.

Асен Петков – жител на Благоевград: "Как да е? Това е дизел, това е друго, това всичко върви, отделно боклуците. Ще си го дишаме, защото ние си го произвеждаме ние си го дишаме, то вярно и природата се измени малко, не може да е така ама много вина си имаме и ние."

Въздухът може да създаде проблеми за хората с белодробни заболявания. Лекарите съветват те да проветряват често.

д-р Павлин Янкулски – лекар: "Според мен трябва много драстични мерки, с които да се ограничи движението в центъра на града и да има алтернатива разбира се, да има удобен градски транспорт, велоалеи, да се научим да се движим с велосипеди, че можем пеша да се движим."

Сред причините за замърсения въздух са както засиленият сутрешен трафик, така и отоплението на твърдо гориво.

Михаела Кирова-Гошева - началник отдел "Екология" в община Благоевград: "Това е съчетание на неблагоприятни метеорологични условия с интензивен трафик в този период на отчитане, както и отоплението на твърдо гориво… към момента община Благоевград изпълнява проект свързан с чистотата на атмосферния въздух, а именно преминаване на отопление, което по-ефективно и икономично, замяна на старите отоплителни уреди с електрически."

От местната власт уверяват, че място за притеснение за хората няма.