Задържаха шефа на столичното 5-о Районно
Чете се за: 00:12 мин.
Съдия Антон Урумов ще разследва главния прокурор и...
Чете се за: 01:07 мин.
Депутатите приеха оставката на кабинета "Желязков"
Чете се за: 01:10 мин.

Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Какви са причините?

мръсен въздух завишени нива фини прахови частици благоевград
Снимка: БНТ
Мръсен въздух и завишени нива на фини прахови частици отчита системата за мониторинг в Благоевград. Какви са причините за системното замърсяване и как местната власт се бори с проблема?

Два пъти над допустимите норми на фини прахови частици е отчела системата на общината през последните два дни. Пикът на замърсяването е в сутрешните часове.

Асен Петков – жител на Благоевград: "Как да е? Това е дизел, това е друго, това всичко върви, отделно боклуците. Ще си го дишаме, защото ние си го произвеждаме ние си го дишаме, то вярно и природата се измени малко, не може да е така ама много вина си имаме и ние."

Въздухът може да създаде проблеми за хората с белодробни заболявания. Лекарите съветват те да проветряват често.

д-р Павлин Янкулски – лекар: "Според мен трябва много драстични мерки, с които да се ограничи движението в центъра на града и да има алтернатива разбира се, да има удобен градски транспорт, велоалеи, да се научим да се движим с велосипеди, че можем пеша да се движим."

Сред причините за замърсения въздух са както засиленият сутрешен трафик, така и отоплението на твърдо гориво.

Михаела Кирова-Гошева - началник отдел "Екология" в община Благоевград: "Това е съчетание на неблагоприятни метеорологични условия с интензивен трафик в този период на отчитане, както и отоплението на твърдо гориво… към момента община Благоевград изпълнява проект свързан с чистотата на атмосферния въздух, а именно преминаване на отопление, което по-ефективно и икономично, замяна на старите отоплителни уреди с електрически."

От местната власт уверяват, че място за притеснение за хората няма.

#Благоевград #мръсен въздух #фини прахови частици #замърсен въздух

ТОП 24

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
2
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
3
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
4
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
5
Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
6
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет

