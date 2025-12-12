Съветът по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз заседава в Брюксел

Съветът по икономически и финансови въпроси на Европейския съюз ще заседава днес в Брюксел, като сред темите на разговор ще бъде приемането на еврото у нас.



Ще присъстват всички финансови министри на страните членки под председателството на Дания, както и заместник-председателят на Европейската централна банка.

В Брюксел ще бъдат обсъдени още фискалната политика на Съюза, стабилността в еврозоната, ролята на еврото на международните пазари, както и бюджетът за 2026 година.