ИЗВЕСТИЯ

Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна

Христо Ценов
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Това заяви Доналд Тръмп, за който едно от условията е да "има добри шансове за напредък"

очакване датата преговорите мир украйна
Вашингтон може да изпрати представител на преговорите за примирие в Украйна.

Това заяви Доналд Тръмп, за който едно от условията е да "има добри шансове за напредък".

Украйна вече изпрати на Съединените щати обновен план с 20 точки.

Според президента Володимир Зеленски два все още неизяснени въпроса са територията и контролът на Запорожката АЕЦ.

Руският президент Владимир Путин обяви, че източният украински град Северск вече е под руски контрол, което отваря път към по-нататъшни настъпления в Донбас.

"Ще има среща в събота. Ще видим дали ще присъстваме или не. Казахме, че ще бъдем там, ако мислим, че има добър шанс за прогрес. Не искаме да губим много време, това е лошо", коментира американският президент Доналд Тръмп.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #преговори за мир #Украйна

