Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна

Вашингтон може да изпрати представител на преговорите за примирие в Украйна.
Това заяви Доналд Тръмп, за който едно от условията е да "има добри шансове за напредък".
Украйна вече изпрати на Съединените щати обновен план с 20 точки.
Според президента Володимир Зеленски два все още неизяснени въпроса са територията и контролът на Запорожката АЕЦ.
Руският президент Владимир Путин обяви, че източният украински град Северск вече е под руски контрол, което отваря път към по-нататъшни настъпления в Донбас.
"Ще има среща в събота. Ще видим дали ще присъстваме или не. Казахме, че ще бъдем там, ако мислим, че има добър шанс за прогрес. Не искаме да губим много време, това е лошо", коментира американският президент Доналд Тръмп.