Вашингтон изпраща представител на преговорите за примирие в Украйна

Вашингтон може да изпрати представител на преговорите за примирие в Украйна.



Това заяви Доналд Тръмп, за който едно от условията е да "има добри шансове за напредък".

Украйна вече изпрати на Съединените щати обновен план с 20 точки.

Според президента Володимир Зеленски два все още неизяснени въпроса са територията и контролът на Запорожката АЕЦ.

Руският президент Владимир Путин обяви, че източният украински град Северск вече е под руски контрол, което отваря път към по-нататъшни настъпления в Донбас.