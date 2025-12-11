Марк Рюте предупреди: Ние сме следващата мишена на Русия

Украйна е предала ревизирания план за мир от 20 точки на Съединените щати. Това съобщават американски медии, като се позовават на украински високопоставени източници.

Точните параметри на новия план се съобщават, но се твърди, че сред тях са предложения за окупираните украински територии, включително това кой да поеме контрола върху АЕЦ "Запорожие".

Като "загуба на време" - така Доналд Тръмп определи идеята за среща между него и Зеленски в края на тази седмица. А от НАТО и ЕС сигналите остават непроменени - категорична подкрепа за Киев.

Украйна под натиск - така според "Аксиос" от Киев са преработили 28-те точки от мирния план на Вашингтон във вид на 20 точки.

Твърди се, че секретарят на Съвета по национална сигурност Рустем Умеров е предал на зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър предложенията на украинската страна.

От Киев съобщават, че нанесените поправки включват предложения, които "могат да направят мира възможен". Сред тях - бъдещето на украинската АЕЦ "Запорожие", която в момента е под руски контрол.

Още снощи германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър са обсъдили с Доналд Тръмп основните линии по предложението.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Основният проблем за нас остават териториалните отсъпки, които Украйна е готова да направи. Това е въпрос, който трябва да бъде решен от украинския президент и украинските граждани. Нещо, което подчертахме и пред президента Тръмп".

По време на разговора европейските лидери са предложили на Доналд Тръмп да се срещне с Володимир Зеленски през уикенда. Идея, която той отхвърли и допълни, че с европейците са си разменили "тежки думи".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Трябва първо да видим как ще се развие ситуацията, преди да се уговаряме за срещи. Но нямаме време за губене".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Берлин, излезе с мрачна прогноза.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Ние сме следващата цел на Русия и вече сме на прицел. Русия върна войната в Европа и трябва да сме подготвени да придобием умениеята да воюваме, които нашите пра-пра-родители се е налагало да имат".

"Нямаме разминаваме с американците по въпроса за примирието, нямаме и намерение да атакуваме НАТО и Европа" - така руският външен министър Сергей Лавров изрази позицията на Москва.

Сергей Лавров, външен министър на Русия: "Не кроим никакви агресивни планове нито срещу страни от НАТО, нито срещу държави-членки на ЕС. Готови сме да дадем необходимите гаранции в писмен вид, въз основата на реципрочни мерки. Но както нашият президент каза, ако Европа реши да се бие, ние сме готови още сега".

На съвместно заседание ЕС - Украйна в Лвов за пореден път беше потвърдено, че въпреки унгарското вето Киев продължава по пътя си към еврочленство.

Мари Бере, министър по европейските въпроси на Дания: "Всички сме разочаровани, че не успяхме официално да отворим първата преговорна глава, но процесът по разширяване и членството на Украйна в ЕС е в ход". Марта Кос, еврокомисар по разширяването: "Пътят на Украйна към ЕС е предначертан. Почти всички страни членки категорично заявиха своята подкрепа".

Интензивната обстановка на фронта в Украйна ще бъде и водеща тема в насрочен за днес видеоконферентен разговор на Коалицията на желаещите.