БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Русия атакува с дронове Одеса тази нощ. Ранени са четирима души, от които три деца. Нанесени са щети на жилищни сгради. Руските власти заявиха, че Украйна е извършила серия от атаки срещу Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров.

Главнокомандващият руските сили генерал Валерий Герасимов каза, че силите на Москва напредват в Североизточна Украйна и че президентът Владимир Путин е наредил през новата година да бъде разширена буферната зона там.

Информацията идва ден след като Русия обвини Украйна, че се е опитала да атакува резиденция на руския президент Владимир Путин. Киев отхвърли обвиненията като безпочвени и целящи да провалят мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна.

#удари в Одеса #атаки с дронове #нападение с дронове #войната в Украйна #Москва

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Внимание - грип: Как да се предпазим?
3
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
4
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
5
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)
6
Преди въвеждане на еврото: Опашки за превалутиране на левове (ОБЗОР)

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
2
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
3
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
4
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
5
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
6
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...

Още от: Русия

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
6092
Чете се за: 05:42 мин.
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.
Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки Зеленски след срещата с Тръмп: Имаме 90% съгласие по мирния план от 20 точки
Чете се за: 02:27 мин.
Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп Зеленски пристигна в САЩ за разговори с Тръмп
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги На прага на еврозоната: Очакват се технически прекъсвания на банковите услуги
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт Засилени мерки за сигурност в София заради новогодишния концерт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Слънчево време в последния ден от годината Слънчево време в последния ден от годината
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След 145 години българският лев отива в историята - каква беше тя?
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ