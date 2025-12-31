Войната в Украйна: Атаки с донове срещу Одеса и Москва

Русия атакува с дронове Одеса тази нощ. Ранени са четирима души, от които три деца. Нанесени са щети на жилищни сгради. Руските власти заявиха, че Украйна е извършила серия от атаки срещу Москва, части от Западна Русия и Кримския полуостров.

Главнокомандващият руските сили генерал Валерий Герасимов каза, че силите на Москва напредват в Североизточна Украйна и че президентът Владимир Путин е наредил през новата година да бъде разширена буферната зона там.

Информацията идва ден след като Русия обвини Украйна, че се е опитала да атакува резиденция на руския президент Владимир Путин. Киев отхвърли обвиненията като безпочвени и целящи да провалят мирните преговори за прекратяване на войната в Украйна.