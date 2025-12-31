"Добре дошла, България" грейна върху сградата на ЕЦБ във Франкфурт
ЕЦБ тества светлинна инсталация по повод присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 година.
Анимацията съдържа поздрав "Добре дошла, България" на всички официални езици на страните от еврозоната и визуално представяне на националната страна на българските евромонети от 50 цента, 1 и 2 евро.
Визуализацията ще бъде проектирана на южната фасада на централната сграда във Франкфурт от полунощ на 1 януари до 11 януари.